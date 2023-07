Massa suma a Daer a la campaña y refuerza lazo con los “gordos”

Para el sector más tradicional de la CGT la inclusión del líder de Fatsa en el elenco de campaña representó una reparación luego de haber quedado, al igual que la inmensa mayoría de los sectores internos de la central, al margen del reparto de candidaturas para el Congreso nacional en el oficialismo. Y resignificó la declaración de Daer en las últimas semanas acerca de que si bien el sindicalismo no consiguió postulaciones para cargos parlamentarios, “puso la fórmula presidencial”.

Entre ellas, como dio cuenta este diario la semana pasada, Patricia Bullrich destacó la necesidad de reeditar el núcleo de la denominada “ley Banelco” de reforma laboral aprobada durante la gestión de Fernando de la Rúa, en particular por el fin de la ultraactividad, el mecanismo que garantiza la vigencia de un convenio colectivo más allá de su vencimiento hasta tanto empresarios y representantes de trabajadores negocien uno nuevo.

“La CGT no tiene que salir a la calle por los tres dígitos de inflación, tenemos que defender el salario ante esta inflación”, declaró ayer por radio el dirigente. Daer admitió que puede haber trabajadores “desilusionados” por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios durante la gestión de Alberto Fernández y Massa aunque rescató que en el período no se hubieran sancionado leyes en contra de los intereses de los trabajadores. “En este gobierno no hubo ningún proyecto, anteproyecto o decreto en contra de los trabajadores”.

Días atrás la central obrera recibió en su salón Felipe Vallese a Massa y a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, en uno de los actos de mayor volumen político en lo que va de la campaña electoral. En tanto que el 8 de agosto, cinco días antes de las PASO, la organización hará un acto que promete será masivo en el estadio de Malvinas Argentinas de apoyo al binomio.

Daer, al igual que Carlos Acuña, fue de los primeros asociados del Frente Renovador de Sergio Massa. Y como parte de ese espacio fue diputado nacional entre 2013 y 2017. En el proceso de nominación de la fórmula presidencial de Unión por la Patria los “gordos” y los “independientes” enunciaron un inicial apoyo a Massa que con el correr de las semanas perdió impulso a la par del crecimiento de los índices de inflación y del surgimiento de otros posibles candidatos por el oficialismo. El desenlace, aunque privó a esos espacios de candidaturas propias de extracción sindical, generó festejos por la figura de Massa, el socio del oficialismo en el que más confían.

La semana pasada la CGT dio a conocer el primero de los spots que planea publicar a favor de Unión por la Patria. Bajo el título “Argentina va para adelante” el corto publicitario menciona los índices de crecimiento del empleo en la gestión del Frente de Todos y lo compara con la caída que registró en la administración de Cambiemos. También, el repunte del PIB de los últimos años.

En Tucumán, este fin de semana Daer habló con los medios de comunicación locales y criticó las reformas que enunciaron dirigentes de la oposición respecto de la indemnización por despido. También destacó “si están proponiendo la caída de la actividad de los convenios colectivos, nos están diciendo ‘ustedes se quedan sin convenios colectivos’”.