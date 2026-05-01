Sebastián Galmarini cruzó la eliminación de las PASO y advirtió que el Gobierno "busca sacar ventaja electoral"

El diputado de Unión por la Patria cuestionó la reforma impulsada por el oficialismo, relativizó el impacto en el PJ y evitó definiciones sobre candidaturas, aunque destacó a Sergio Massa. También cargó contra la exposición de Manuel Adorni en el Congreso.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini , apuntó contra la reforma política que impulsa el Gobierno y, en particular, contra la eliminación de las PASO , al considerar que responde más a una estrategia electoral que a una mejora del sistema.

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“El Gobierno está trayendo al debate reformas que lo único que intentan es sacar de la escena los problemas reales, como la caída de la actividad, el desempleo o la pérdida de poder adquisitivo” , afirmó en diálogo con el programa “¿Y ahora qué?” de Radio Con Vos. En ese marco, sostuvo que la eliminación de las primarias busca “dividir a la oposición” y generar una ventaja para el oficialismo de cara a los próximos comicios.

Según Galmarini, el argumento de que las PASO afectan principalmente al peronismo es “una falsedad”. “Las reglas electorales afectan a todos los partidos por igual. Pensar que sin PASO el peronismo se rompe es no entender lo que pasó hace un año, cuando fuimos con lista única y ganamos”, señaló.

Además, cuestionó la lógica de modificar el sistema electoral en función de conveniencias coyunturales. “Cambiar las reglas no garantiza ningún beneficio. Depende de las preferencias de los electores, no de cómo armes el sistema”, explicó, y lanzó una advertencia al oficialismo: “Hay que decirle a Milei que el que lo asesoró con este tipo de reformas lo está engañando”.

El dirigente del Frente Renovador también puso en duda que la eliminación de las primarias favorezca al propio Gobierno. “Si hoy eligieran candidatos que hasta hace poco parecían competitivos, probablemente no les beneficie”, planteó, en referencia a figuras del oficialismo como José Luis Espert o Manuel Adorni.

En cuanto al funcionamiento interno de los partidos, Galmarini sostuvo que, sin PASO, la selección de candidatos quedaría más concentrada. “Es altamente probable que los candidatos terminen siendo elegidos por Karina Milei”, ironizó.

Massa y el 2027

Consultado sobre el escenario electoral y las posibles candidaturas, el diputado evitó definiciones tajantes, aunque dejó en claro su posicionamiento dentro del peronismo. “Hoy hablar de nombres es una pavada. Falta mucho y ni siquiera sabemos cuáles van a ser las reglas de juego”, afirmó.

De todos modos, destacó la figura de Sergio Massa, a quien calificó como “el tipo más formado” y “el que más conoce la administración pública”. “Está muy activo, hablando con dirigentes, gobernadores, empresarios. Trabaja en silencio y escucha mucho”, detalló.

Sergio Massa Sebastián Galmarini calificó a Massa como “el tipo más formado”. Frente Renovador

Si bien remarcó que el exministro “está más preocupado porque el peronismo le gane a Milei que por una candidatura”, no dudó en expresar su preferencia: “Es el mejor candidato que tenemos y el que yo quisiera que sea presidente”.

Críticas a Adorni

Por otra parte, Galmarini fue muy crítico de la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, a la que calificó como “un show de circo para su propia tribuna”.

“No aportó información ni sobre los hechos que se le cuestionan ni sobre la gestión. Fueron respuestas preparadas, con datos sesgados y en muchos casos mentiras”, aseguró.

Para el legislador, la intervención del funcionario tuvo un objetivo político más que institucional: “Intentaron hablarle a su electorado en un contexto de caída de imagen del Gobierno”.

En ese sentido, vinculó la aceleración del debate político con la situación económica y social. “La sociedad siente que no llega a fin de mes, que le suben las tarifas, que pierde el empleo. Cuando eso pasa, los procesos políticos toman otra temperatura”, concluyó.