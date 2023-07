Misión oficial alista viaje para negociar con el Fondo: vuela a EE.UU. en las próximas horas

La comitiva no contará por el momento con la presencia del ministro y precandidato Sergio Massa. Es que el acuerdo aún no está cerrado y Massa no quiere viajar antes de que esté todo cocinado. Con todo, se traslucen señales de avance. Y, claro, también de tensión de cara a la definición del acuerdo. El Gobierno busca sellar el entendimiento técnico con margen suficiente para que llegue a tratarlo el Board antes de que entre en su habitual receso de agosto. Massa dijo el domingo en C5N que las discusiones con el Fondo continúan pero que están “muy cerquita de ponernos de acuerdo”.