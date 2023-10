“Nada que no quieras”: no hay silencio que dure cien años

“Naturalizar la infelicidad o armarse un mundo feliz cuando ya no es tal, bajo el mandato de mantener las formas”, dice Miriam Odorico sobre “Nada que no quieras”, que protagoniza junto a Mirtha Busnelli, Mónica Raiola e Inda Lavalle con dirección de Corina Fiorillo y escrita por Fabián Saad.

Miriam Odorico: A mi me sirve qué le pasa en ese momento al personaje para poder darle una forma. Y a partir de ahí ir construyendo de la mano de la directora.

Mónica Raiola: Se ve esa conducta de tender a negar, acostumbrarse, el deseo de romper y liberar desde ese lugar en el que uno está alojado, abrirse a otra cosa. La hija viene rompiendo y eso hace que todo lo demás se mueva.

P.: ¿Qué temas dominan la obra?

M.O.: Las relaciones personales madre hija, amigas, hermanas, secretos, engaños, el deber ser, los pactos, el tiempo.

M.R.: Habla de no acostumbrarse a ser infeliz, de negar la realidad para salir adelante, seguir sosteniendo eso que a veces está vacío pero uno sigue insistiendo, habla de la salud, de la enfermedad, el deber ser, la moralidad. Son cuatro mujeres que se encuentran y se ven condenadas a convivir en un espacio por obligación y a partir de ahí toman otros rumbos.

P.: El encuentro entre las protagonistas destapa secretos y rencores, ¿de qué manera?

M.R.: A partir de este encuentro forzado donde los hombres no están presentes físicamente pero sí omnipresentes, se pueden decir cosas, se destraban cuestiones del pasado y se blanquean realidades que a todas afecta en algún lugar. Salen a flote secretos pero siempre estuvo la intención de no hacer mal y eso las ha llevado a guardar esos secretos, el no querer herir. Todo está hecho con las mejores intenciones pero en un momento la olla estalla.

M.O.: Si, esto se viene gestando con el correr de las horas y cada recuerdo va sumando y ca-

da reacción va cargando el aire para que se desate la tormenta.

P.: Como están abordados los vínculos entre estas mujeres, está la madre y la hija, las dos hermanas y la relación de amistad. ¿Cómo se tejen esas relaciones?

M.R.: En estas cuatro mujeres hay relación por familiaridad o paso del tiempo, todas terminan siendo familia. Ocupan roles muy claros cada una en entre sí y a partir de esto que se destraba esos roles y vínculos cambian. Esto que se abre tiene que ver con romper la resignación y a partir de lo que revela mi personaje, al que no se le daba ni voz ni voto y estaba a un lado, todo se coloca en otro lugar. Se modifica y aparece una verdad que les abre los ojos.

M.O.: Las relaciones entre personas no son nunca iguales porque dependen de cada una de las personas. Se teje con las particularidades y eso las hace diferentes.

P.: ¿Cuáles son los conflictos de cada una según los diferentes momentos de la vida que atraviesan?

M.R.: Si bien pareciera que estas mujeres solo se pelean, uno empieza a ver la sororidad que hay entre ellas, como se escuchan, se acompañan y se modifican por la relación de una con la otra, inclusive por las experiencias.

M.O.: La más fresca es la hija, con su cabecita aunque tiene muchos mandatos porque fue criada por su madre, el personaje de Mirtha Busnelli, que con mi personaje y el de Mónica es de la misma generación, la hermana que es Mónica, adicta al alcohol, siempre intentó revelarse y no soporta la vida por lo cual tiene esta problemática de adicción. El personaje de Mirtha y el mío son amigas de la infancia y son las mujeres que hicieron lo que había que hacer.