Pedido de fondos demora dictamen para ampliar gastos

El objetivo de Heller fue recolectar las advertencias de kirchneristas como Sergio Casas, quien pese al guiño del Gobierno a favor de La Rioja por la coparticipación perdida limó la estrategia del Frente de Todos. También de opositores, por la especificación que se realiza siempre a fondos que van hacia universidades. La intención de llevar todas estas cuestiones al recinto para modificarlas se amontonaron y obligaron a posponer la firma del dictamen.

La oposición celebró el envío el proyecto para evitar injerencias del Ejecutivo en facultades del Congreso, pero rechazó una supuesta “urgencia” debido a que aún queda algo más del 40% de la ley de gastos prorrogada. En esa línea, consultaron el motivo por el cual no se esperaba para dictaminar el informe que prometió la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El lavagnista Jorge Sarghini y el macrista Luciano Laspina apuntaron, en lo que fue el máximo rechazo opositor, a los artículos 7 y 8 del proyecto, que involucran renegociaciones de deuda local.

Sarghini disparó: “El artículo 7 es absolutamente negativo y genera un muy mal antecedente. Permite dolarizar deuda en pesos”. En tanto, Laspina señaló que el límite de u$s1.700 millones no sugiere ningún monto en el artículo 8, es decir, un techo infinito, y que las condiciones a implementar borran las que establece el artículo 65 de la ley de administración financiera, que permite movimientos “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Son dos de tres que se necesitan y ahora aparecen eliminadas.

Otra cuestión retomada por el radical Luis Pastori fue la discusión tributaria por el IVA a la leche. El legislador misionero manifestó: “El año pasado se bajó el precio de la leche aditivada pero no la común, que está exenta desde siempre del IVA y siguió desgravada. Nunca bajó de precio porque no hubo ningún descuento, seguía desgravada porque no varió la situación, que no es el caso de las aditivadas. Y no es cierto, como asegura el oficialismo, que este 10,5% -baja del 21% a esa cifra en las aditivadas- no va a generar aumento. No nos engañen”.

Minutos antes, Heller leyó rápido un informe de Economía con preguntas y respuestas que no satisfizo al antikirchnerismo. También dijo que “el monetarismo” le hizo mucho daño a la economía argentina, que hay que “gastar más y mejor”. En el medio, admitió que el Estado “no es un barril sin fondo”. El proyecto de ampliación del Presupuesto prorrogado impone un déficit para este año de tres billones de pesos.