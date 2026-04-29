Disney suma a su catalogo todos los episodios de "Star Wars: Cuentos del Inframundo" + Seguir en









Una serie que estara disponible desde el 4 de mayo en la plataforma, día emblemático para los fanáticos de la saga por su simbología fonética.

La estrategia responde a una ampliación del catálogo, con producciones que están en línea con la expansión de la franquicia.

La plataforma Disney+ incorpora una nueva producción vinculada al universo creado por George Lucas, con el estreno completo de una serie animada centrada en personajes del lado oscuro. El lanzamiento incluye todos los episodios disponibles desde el primer día, una estrategia que apunta al consumo continuo dentro del streaming.

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El nuevo título se integra al conjunto de contenidos derivados de Star Wars que la compañía despliega en paralelo a otras producciones recientes. La serie se presenta como un spin-off que recupera historias vinculadas al conflicto galáctico desde una perspectiva distinta.

La fecha elegida para el estreno es el 4 de mayo, una jornada asociada históricamente a la franquicia por su significado cultural entre los seguidores (por la frase "May the force be with you" -que la fuerza te acompañe- y la traslación de la palabra force a la palabra four, en inglés haciendo alusión al dia 4 "May the 4th be with you").

Star_Wars_Logo.svg.png Logo oficial de Star Wars De que se trata Star Wars: Cuentos del Inframundo La trama sigue a Asajj Ventress y Cad Bane, dos figuras conocidas dentro del universo Star Wars, por su vínculo con el lado más oscuro de la galaxia. La historia se ubica en un período dominado por el Imperio, con un escenario marcado por conflictos y disputas de poder. El enfoque pone el acento en las trayectorias individuales dentro de un entorno hostil.

El personaje de Asajj Ventress inicia un recorrido distinto tras su pasado como asesina y agente vinculada al lado Sith. La narrativa introduce una nueva oportunidad en su vida que modifica su rumbo. La protagonista debe escapar junto a un aliado inesperado, lo que instala una dinámica de supervivencia y cambio personal.

El desarrollo de Cad Bane presenta un conflicto ligado a su historia previa dentro del mundo criminal. El personaje se enfrenta a un antiguo conocido que ahora ocupa el rol de alguacil. La trama propone un cruce entre pasado y presente con tensiones personales, en un contexto donde las lealtades quedan en juego. La serie evita la presencia de jedis y rebeldes para centrarse en el inframundo, un espacio menos explorado dentro de la franquicia. El proyecto cuenta con la participación de Dave Filoni como creador y director, un referente dentro de las producciones animadas de Star Wars. El realizador acumula más de 15 años de trabajo en la saga, respaldando su vínculo con el material original. Su intervención sostiene una continuidad estética con entregas anteriores y se posiciona como uno de los lanzamientos destacados dentro del calendario de Disney+ en materia de animación. El contenido busca captar tanto a seguidores históricos como a nuevos usuarios interesados en relatos del universo Star Wars. Trailer de Star Wars: Cuentos del Inframundo Embed - Star Wars: Historias Del Inframundo | Tráiler Oficial Doblado Reparto de Star Wars: Cuentos del Inframundo Nika Futterman – Asajj Ventress

David W. Collins – Tecnico Imperial

Lane Factor – Lyco Strata

Corey Burton – Cad Bane

Philip Anthony-Rodriguez – Gangster

Artt Butler – Niro

Helen Sadler – Tecnico Imperial

Steve Blum – Stormtrooper

Dawn-Lyen Gardner – Arin

Tony Amendola – Abuelo

A.J. LoCascio – Colby

Tudi Roche – Cort

Oscar Camacho – Deputy

David Acord – C-21 Highsinger

Michael Bell – Dock Worker

Daniel Ross – Inquisitor

Ellie Araiza – Nieta

Vanessa Marshall – Madre

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