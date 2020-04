Presionan al INCAA para gravar Netflix

El reclamo fue acompañado con un video que parodia un fragmento de la serie de Netflix “Better Call Saul”, que acaba de terminar su quinta temporada, y donde Jimmy McGill (personaje a cargo de Bob Odenkirk) lleva a una oficina la recaudación que el gigante del streaming logró en marzo. En el clip se hace referencia a una facturación de “7 mil palos verdes” que el personaje atribuye a que “la cuarentena hizo subir las acciones y los suscriptores” pero no responde cuando otra participante en la escena le pregunta “¿Y cuánto aportan al cine nacional?”. Además de DOCA, la Cámara de la Industria Cinematográfica (CAIC) llamó también ayer a que servicios de streaming y digital aporten al Fondo de Fomento. El pasado sábado, en una comunicación que hizo pública el INCAA con la firma de sus autoridades encabezadas por Luis Puenzo, la entidad descartó avanzar en ese sentido. “Hemos dicho públicamente que el streaming y los cambios en los hábitos sociales, anteriores a la emergencia actual, deberían incrementar los ingresos al Fondo de Fomento con un impuesto razonable, simple y justo. Pero no en esta emergencia. No coincidimos con que este sea el momento para impulsar la idea”, expresó el INCAA.