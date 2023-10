Represas: se completa fondeo y llegarán otros u$s517 M

A la llegada de este equipo a Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz, le seguirá en el primer trimestre de 2024 la tercera turbina para Cepernic, y casi en simultáneo se avanzará en un hito de la obra, ya que para abril de 2024 se prevé el desvío del Río Santa Cruz, para tener a mediados de 2025 el ingreso a generación de la primera de las turbinas.

Financiamiento

En cuanto al financiamiento, en la visita que en junio realizó a China el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con la secretaria de Energía, Flavia Royón, y Gerez, se acordó la continuidad de los desembolsos, lo que permitió por entonces un giro de u$s524 millones y otro similar para lo que restaba de 2023, para lo cual se acordó trabajar en una adenda de los acuerdos bilaterales.

La empresa china Gezhouba Group está al frente del consorcio de empresas que también integra la nacional Eling -ex Electroingeniería- con el financiamiento del conjunto de bancos integrado por China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.

“La semana que viene se firma la segunda adenda al contrato de financiamiento y calculamos que entre la primera y segunda semana de noviembre va a llegar otro tramo por más de u$s500 millones”, anticipó Gerez, con lo cual se completarían los desembolsos del año por más de u$s1.000 millones.

Gerez explicó que la obra -que tiene un grado de avance del 27% en el total del complejo- se enmarca en la planificación energética que tiene la Argentina: “El objetivo es sustituir importaciones a los fines de abastecernos con nuestros propios recursos, a precios competitivos para los hogares y la elaboración de bienes y servicios, lo cual va a motivar la generación de empleo”.

Pero también aportarán a “un mejoramiento lógico de la balanza comercial energética que a partir de otros proyectos que ha impulsado este Gobierno, va a permitir este año un superavit de más de u$s100 millones y para el año que viene en el orden de los u$s4.000 millones”.

Sobre el aporte de las represas al sistema, el titular de Enarsa señaló: “Lo primero que se sustituye en términos de energéticos son los combustibles líquidos que se debe importar para generar energía eléctrica; y segundo, aporta a eliminar la importación del gas natural en cualquiera de sus variantes”.

Así, la puesta en generación de las represas equivaldrá a la sustitución de unos u$s1.400 millones al año, o el equivalente a 1,5 millones de metros cúbicos de combustibles, de acuerdo a la variación de sus precios internacionales que sufrieron alta volatilidad los últimos dos años.

Agencia Télam