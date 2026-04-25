Ganó 34 millones en la NBA, pero su verdadera fortuna llegó gracias al cemento: la historia de Rick Fox

Tras una gran carrera en el deporte y la actuación, la figura del básquet apostó por fuera de su zona de confort y ganó enormes sumas de dinero.

Supo ser un excelente jugador de básquet, pero su faceta como empresario es impecable y lo llevó a otros horizontes.

El recorrido de algunas figuras del deporte suele seguir un mismo patrón. Primero está el éxito en la cancha, después los millones ganados y, más tarde, las inversiones con resultados polémicos. Sin embargo, existen casos que rompen ese esquema y eligen un rumbo inesperado que cambia totalmente su patrimonio.

Eso fue exactamente lo que pasó con Rick Fox , un exjugador que pasó de destacarse en el básquet profesional a construir una riqueza que supera ampliamente lo que consiguió en su etapa deportiva. Su historia y fama se basan en sus títulos, la televisión y una gran apuesta empresarial .

Rick Fox nació en Canadá en 1969, aunque creció en las Bahamas, país con el que mantiene un vínculo muy íntimo. Su camino hacia el básquet profesional comenzó en la universidad, donde logró destacarse lo suficiente como para dar el salto a la NBA en 1991 . Fue elegido en el draft por los Boston Celtics y rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular. Durante sus primeros años, mostró versatilidad y constancia, con promedios que lo posicionaron como una pieza irremplazable.

En 1997 cambió de equipo y firmó con Los Angeles Lakers , una decisión que marcó su carrera. Ahí mismo integró un plantel histórico junto a grandes estrellas y logró tres campeonatos consecutivos de la NBA entre 2000 y 2002. En total, jugó 13 temporadas en la liga y acumuló ingresos por 34 millones de dólares solo en salarios.

El problema fue que las lesiones comenzaron a pesarle hacia el final de su carrera y en 2004 decidió retirarse. Su último salario anual fue de 4,8 millones de dólares, el más alto que percibió en una temporada.

Embed - Rick Fox 23 Points 3 Ast @ Bulls, 2002-03.

De las canchas a la actuación: la faceta oculta del deportista

Tras dejar el básquet, Fox no se alejó de la exposición pública, ya que apostó por la actuación y logró construir una trayectoria sólida tanto en el cine como en la televisión, con más de 200 participaciones en distintos proyectos. Apareció en series populares y películas para mantenerse vigente en la industria del entretenimiento. A diferencia de otros deportistas que incursionan en este rubro, Fox consiguió un buen reconocimiento.

También participó como analista deportivo, donde aportó su mirada desde la experiencia en la NBA. Más adelante, decidió explorar el terreno de los deportes electrónicos. En 2015 fundó Echo Fox, una organización de esports a la que le fue muy bien en sus primeros años. Ese proyecto terminó en un conflicto legal y finalmente se disolvió en 2019.

Hormigón ecológico: la verdadera fortuna de Fox

El giro más llamativo en la vida de Fox llegó con la creación de Partanna, una empresa vinculada a la tecnología ambiental. Esta compañía se dedica a fabricar materiales de construcción con un enfoque ecológico. El negocio se basa en producir hormigón con huella de carbono negativa, incorporando salmuera, un residuo generado en procesos de desalinización de agua.

La propuesta no solo busca reducir el impacto ambiental, sino también a capturar dióxido de carbono. Según el concepto de la empresa, las estructuras hechas con este material pueden absorber CO2 con el paso del tiempo. En 2023, Partanna consiguió una inversión de 12 millones de dólares que valoró la compañía en 190 millones. Desde entonces no paró de crecer y Fox declaró que su participación en la firma ronda los 430 millones de dólares dentro de su patrimonio total.

Además, la empresa firmó un acuerdo para construir 1.000 viviendas en Bahamas, con una planta de producción valuada en 50 millones de dólares.

Entre las figuras de NBA más ricas: el patrimonio actual de Rick Fox

La magnitud de su cambio económico se vio en una declaración oficial presentada por Fox ante el gobierno de Bahamas, debido a su candidatura política. Según ese documento, su patrimonio neto es de 470 millones de dólares. La composición incluye activos totales por 469.752.090 dólares, pasivos de 123.388 dólares e ingresos anuales cercanos a los 4,8 millones.

Dentro de esa cifra, 11 millones corresponden a sus propiedades, 14,5 millones a cuentas por cobrar y la mayor parte, unos 430 millones, a las inversiones vinculadas principalmente a su empresa.

Este nivel lo ubica entre los exjugadores más ricos del mundo, por debajo de nombres como Michael Jordan (3.600 millones de dólares), Magic Johnson (1.600 millones), LeBron James (800 millones) y Shaquille O’Neal (500 millones).