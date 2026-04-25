Los bancos centrales más importantes del mundo afrontan un test clave ante el shock global del petróleo

El Banco de Japón será el primero en definir el rumbo de su política monetaria este lunes. Le seguirá la Reserva Federal el miércoles, quizás la última con Jerome Powell a cargo. El jueves, por su parte, será el turno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.

La semana que viene será clave para el futuro de las tasas de interés a nivel global.

Los mercados globales estarán atentos a lo que tengan que decir los bancos centrales más importantes del mundo la próxima semana, cuando decidan el rumbo de su política monetaria . El contexto no podría ser más delicado, debido a que aún no se termina de percibir de manera completa el impacto sobre la economía global que está causando la guerra en Medio Oriente en los precios internacionales de la energía y, en consecuencia, la inflación.

La primera parada será el Banco de Japón (BoJ) . A las 24hs del lunes (hora argentina) se conocerá la decisión de la junta directiva del organismo nipón. Si bien el pronóstico del mercado espera que la tasa de interés se mantenga en 0,75%, durante la noche del jueves se conocieron algunos datos que podrian alterar el escenario: el IPC de marzo subió 0,2 puntos hasta el 1,5% interanual, mientras que la inflación núcleo avanzó 1,8%, también por encima del dato previo.

A eso se le suma un tercer informe: el índice de precios de los servicios corporativos saltó a 3,1% contra marzo del año pasado, un salto significativo contra el 2,7% de febrero. " Seguimos creyendo que existe la posibilidad de que el Banco de Japón suba sus tipos el 28 de abril ", plantearon desde el Grupo ING en un informe a sus clientes. En caso hacerlo, sería su nivel más alto en 31 años .

Y agregaron: "Es probable que aumenten las preocupaciones de los miembros del consejo sobre expectativas de inflación más altas a medida que las tasas de interés reales sigan siendo profundamente negativas. La inflación del IPC se aceleró más de lo esperado en marzo . Está previsto que se acelere aún más en los próximos meses".

En el caso de la Reserva Federal (Fed) , no hay dudas entre los expertos de que se mantendrá la tasa en 3,75% durante la decisión de política monetaria que se conocerá el miércoles a las 15. " Prácticamente no hay ninguna posibilidad de que la Fed cambie los tipos de interés en la reunión de la próxima semana" , destacó la analistas de Oxford Economics Nancy Vanden Houten .

Por ese motivo, agregó: "Nos centraremos en intentar obtener información sobre futuras medidas de política monetaria a partir del comunicado de política monetaria del banco central o de la que bien podría ser la última rueda de prensa posterior a la reunión del presidente de la Fed, Jerome Powell".

Sobre ese punto, Houten espera que Kevin Warsh sea confirmado por el Senado a tiempo para presidir la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) - el organismo de la Fed que decide las tasas - en junio, en un contexto en que el Departamento de Justicia norteamericano dio de baja su investigación sobre Powell, uno de los requisitos exigidos por los republicanos del Congreso para aprobar la nominación de Warsh.

Kevin Warsh Kevin Warsh podría asumir como nuevo presidente de la Fed el 15 de mayo.

Por su parte, el analista de Schawb, Collin Martin, aclaró que "el puesto que ocupará Kevin Warsh lo deja otro miembro del FOMC, Stephen Miran, y a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente finaliza en mayo, pero con un mandato como miembro del Consejo no termina hasta 2028". Por lo tanto, subrayó que la llegada de Warsh "no es que vaya a sustituir necesariamente a Powell, puede que lo sustituya como presidente, pero no como miembro con derecho a voto".

Europa: Inglaterra y la eurozona siguen atentos el impacto de la guerra

Por último, el jueves será el turno del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo (BCE). En el primer caso, se espera que la autoridad monetaria británica mantenga sus tasas también en 3,75%, decisión que se difundirá a las 8 (hora argentina). El estratega senior de research de Pepperstone, Michael Brown, consideró "probable" que el Comité de Política Monetaria (MPC) siga "ganando tiempo" en la reunión de abril.

"El MPC del Banco de Inglaterra está dispuesto a quedarse quieto una vez más en la reunión de abril, manteniendo todas las configuraciones políticas y continuando con un enfoque de 'esperar y ver' a la luz de las inestables perspectivas económicas, en medio del reciente aumento de los precios de la energía y el conflicto en el Medio Oriente", agregó.

Mientras, el economista jefe del Grupo ING, Bert Colijn, destacó que "se avecina una semana importante para la zona euro, con la decisión del BCE sobre los tipos de interés y la publicación de numerosos datos relevantes, todo ello concentrado en el jueves", entre los que está el PBI del primer trimestre, la inflación de abril y la tasa de desempleo de marzo.

A las 9:15 se sabrá la decisión del banco central de la eurozona, un par de horas después de conocerse los datos de actividad e inflación del viejo continente. En cuánto al nivel de tasas, que se ubica en 2,15%, Colijn dijo que no espera cambios. "Así lo han insinuado últimamente varios miembros del Consejo de Gobierno, quienes han destacado la falta de información nueva y la ausencia de urgencia para actuar", argumentó.

En ese sentido, destacó que "abril servirá principalmente para poner a prueba las expectativas sobre los tipos de interés, ya que los mercados están descontando actualmente un endurecimiento de unos 50 puntos básicos para finales de año".