Presentaron el auto Fórmula 1 que usará mañana Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires

A poco menos de un día de la exhibición de Franco Colapinto en Palermo, el auto de Fórmula 1 que utilizará el piloto argentino fue presentado en el Obelisco , en la previa de un evento que marcará el regreso de la categoría a la Ciudad tras 14 años.

El monoplaza que conducirá el piloto de la F1 es un Lotus E20 modelo 2012 , equipado con motor Renault V8 y ploteado con la identidad de BWT Alpine Formula One Team .

El piloto hará historia al convertirse en el primer argentino en manejar un F1 por las calles de Buenos Aires. Según el cronograma oficial, realizará cuatro salidas: la primera a las 12:45, luego a las 14:30 y a las 15:15, mientras que el cierre será a las 15:55, en un bus descapotable.

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo” , sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El trazado abarcará un circuito que se extenderá desde Avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de la Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, con paso por el Monumento a los Españoles.

El público podrá acceder al evento a partir de las 9. Como parte de la propuesta, habrá dos escenarios principales ubicados en Plaza Sicilia y Plaza Seeber, con pantallas gigantes, sets de DJs y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11.

Franco Colapinto palpita su gran show en Buenos Aires: "Es algo que soñé toda la vida"

La expectativa crece en la antesala del road show en Buenos Aires y Franco Colapinto ya vive la previa con una mezcla de entusiasmo y emoción. El piloto argentino, figura central de la exhibición, valoró especialmente la posibilidad de regresar al país para subirse a un Fórmula 1 en un contexto inédito para el automovilismo local.

“Feliz de volver al país, reencontrarme con mi gente. En especial, traer un auto de F1. Es un sueño que tenía de muy chiquito. Es muy complicado. Que se haya dado es algo muy lindo”, aseguró el joven de Pilar, quien participará del evento junto al conductor Iván De Pineda.

Más allá del show, Colapinto puso el foco en el significado personal de este momento dentro de su carrera. “Es algo difícil de explicar lo que sentís cuando se van dando las cosas que anhelaban desde muy chico. Cumplí mi sueño y eso es algo muy especial. Lo bueno es que cuando cumplís uno, aparecen muchos más. Y soy una persona inconformista”.

El camino hasta este presente, remarcó, estuvo marcado por desafíos constantes. “Para llegar a cualquier objetivo hay que hacer muchos sacrificios. Tiene sus altibajos. Momentos en que no encontrás la plata para correr el año siguiente. Si realmente tenés la convicción y te lo creés, tu percepción sigue firme. Siempre suceden cosas lindas. Intentamos todos con mi equipo, con la gente que me empujó. Sabíamos que si no llegábamos íbamos a estar felices y orgullosos. Gracias a Dios llegó. Son muchas cosas que hacen que uno llegue a su objetivo. El trabajo en equipo es clave”.

El impacto de su trayectoria, según el propio piloto, también excede lo deportivo y se conecta con una nueva generación de fanáticos. “Para mí fue una cosa muy loca. Primero, cumplir mi sueño. Era algo prácticamente imposible. Me lo creí tanto que con 14 años me fui solo muy lejos a probar suerte y ver qué pasaba. Ver que cumplí mi sueño, pero que generé algo muy fuerte en los chicos. Se volvieron fanáticos y expertos. Que gran parte del boom haya sido gracias a que yo llegué, lo vuelve mucho más especial. Estaría buenísimo que la Fórmula 1 vuelva al país”.

Con una convocatoria que promete ser masiva, el domingo aparece como el punto más alto del evento. “El domingo, no sé dónde van a entrar 500 mil personas. ¡Es una locura! Tener la chance de que gente a la que le gusta y no le gusta el automovilismo e igualmente quiera estar cerca para conocerme es algo que va más allá del deporte y es algo que es difícil de generar”.

De cara a lo que viene, Colapinto dejó en claro cuál es su norte. “Mi gran objetivo es dejar una huella, que la gente quiera escucharme, más allá de si le gusta o no el deporte. Ojalá que haya mucha gente el domingo. Los esperamos a todos”.