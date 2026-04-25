Descuentos en COTO hoy: qué promociones hay este sábado 25 de abril y cómo aprovecharlas

La cadena impulsa los descuentos en artículos de cuidado personal, decoración del hogar, alimentos para mascotas y beneficios bancarios.

Los descuentos en shampoos, acondicionadores y tratamientos se podrían combinar con cuotas.

Las cadena de supermercados COTO continúa con promociones en rubros clave como en perfumería, pero también en decoración, bazar y cosas para las mascotas. Las ofertas se pueden encontrar tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital , donde los usuarios pueden acceder a precios reducidos en artículos de uso cotidiano.

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El supermercado cuenta con descuentos que tienen hasta un 50% y 40% de descuento en marcas muy conocidas para el cuidado capilar , entre los productos incluidos aparecen: shampoos, acondicionadores, tratamientos capilares y óleos, con rebajas que en algunos casos se pueden combinar con descuentos y beneficios adicionales por medios de pago.

También, hay rebajas en decoración y muebles para el hogar, los clientes van a poder gozar de precios reducidos en: mesas, sillas, colchones, sets de cuchillos y ollas. A su vez, vas a poder encontrar las bolsas de comida, snacks, premios para tus mascotas con hasta un 20% de descuentos y en algunas marcas un 3x2.

En el catálogo de promociones del supermercado, los productos de cuidado capilar de la marca Dove son los más destacados. El shampoo Dove Bond Intense Repair de 400 ml se puede encontrar a $6.328 y otros de la marca pero distinta línea están con un 40% de descuento.

El óleo serum de línea Bond Intense Repair de 110 ml figura a $8.743, mientras que algunas perfumerías ronda entre los 10.000 y 13.000 pesos, esta promoción tiene una peculiaridades y es que también se puede llevar en conjunto con el anterior, a su nuevo óleo UV Repair and Glow, y pagar cada uno al precio promocional.

También se incluye acondicionadores como el Dove Bond Intense Repair de 250 ml, con un precio de $8.813, y distintas variantes de máscaras capilares de 300g a $5.182 con un 40% de descuento.

El shapoo y acondicionador de la marca Tresemme también cuentan con un 40% en varias líneas de la marca. Las lociones y cremas hidratantes de Go To Be, están con un 25%. Los usuarios también van a poder gozar de descuentos en productos de esta categoría pero de primera necesidad, como toallitas íntimas femeninas, pasta y cepillo de dientes, jabón para el cuerpo, desodorante y talco.

comidaparaperro-0-scaled.jpg ¿Por qué tu perro no come?

Bazar, decoración y mascotas

En cuanto a esta categoría, el supermercado nos brinda promociones en diversos productos. En cuanto al hogar tenemos:

Set de cocción Loreto (Tramontina) x 5 piezas: $69.999 (Antes $139.998).

Set piezas asado (Tramontina) x 10 piezas: $44.999 (Antes $89.998).

Cuchillos negros (Tramontina) x 6 unidades: $39.999 (Antes $79.998).

Tenedor/Espátula/Cuchillo p/asado (Tramontina): $17.499 c/u.

Asadera oval (Lunita) 4 Lt: $13.500 .

Taza varios modelos (Crisa): $3.250 .

Vaso Seamless (Crisa): $1.900 .

Mesa comedor redonda marrón (Home Studio): $136.399 .

Silla Neo lino rose (Home Studio): $133.199 .

Colchón inflable 1 plaza (Bestway): $25.299 .

Inflador de mano 19" (Bestway): $19.399 .

Almohada inflable relax (Bestway): $3.199.

Para la correcta alimentación de nuestras mascotas, hay precios promocionales y descuentos en bolsas de comidas, premios, galletitas y snacks:

Dr. Zoo (3x2 en bocado/helados/galletas):

Galletas nuggets x 250g: $4.081,90 (llevando 3).

Bocaditos varios x 200g: $3.128,90 (llevando 3).

Tiritas p/gatos x 40g: $878,90 (llevando 3).

Mon Ami: 20% de descuento en snacks y limpiadores de dientes.

Raza: 3x2 en snacks y guisados (sobres/latas).

Voraz: 20% de descuento en alimento seco (bolsa).

Góndola supermercado COTO

Cuotas y descuentos con tarjeta

Además de los precios rebajados, la cadena suma beneficios adicionales mediante acuerdos con bancos y promociones específicas según el día de la semana. Estas herramientas son clave ya que nos permiten potenciar el ahorro. Hoy, sábado 25 de abril, vamos a poder aprovechar los siguientes beneficios:

Banco Macro

12 cuotas sin interés.

está disponible de lunes a domingo.

se puede usar en: libros, automotor, bazar, blanquería, camping, iluminación, juguetería, rodados, jardinería, muebles, ferretería, deportes y librería.

tarjetas: Visa, Mastercard y American Express.

Banco Galicia

6 cuotas sin interés en electrodomésticos (Lunes a Domingo).

12 cuotas sin interés en libros, automotor, bazar, blanquería, decoración, mantelería, jardinería, muebles, ferretería, librería, juguetería y rodados (Lunes a Domingo).

tarjetas: American Express, Visa y Mastercard.

Banco Nación

20 cuotas sin interés en colchones, muebles, rodados, camping, inflables, electrodomésticos y neumáticos (Lunes a Domingo).

6 cuotas sin interés en electrodomésticos (Lunes a Domingo).

tarjetas: Visa y Mastercard.

Banco Ciudad

18 cuotas sin interés en bazar, decoración, jardinería, librería, libros, muebles, electrodomésticos, ferretería, automotor, juguetería, rodados, blanco y mantelería (Sábado y domingo).

20% de descuento (Sábado 25/04 y Domingo 26/04).

tarjetas: Visa, Mastercard (cuotas) y Débito Maestro/Visa (descuento).

Banco Santa Fe / Entre Ríos / San Juan / Santa Cruz

12 cuotas sin interés.

disponible d e lunes a domingo.

Productos: Electro, blanco, mantelería, ferretería y automotor.

Tarjetas: Visa y Mastercard.

Banco Comafi