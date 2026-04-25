La Cámara del trabajo levantó el freno: la reforma laboral vuelve a estar vigente.

La Sala VIII dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 83 artículos impulsados por la CGT y habilitó su aplicación inmediata. El cambio responde a un criterio legal obligatorio más que a una definición de fondo, en un escenario que sigue abierto y con destino probable en la Corte Suprema.

El día 23 de abril de 2026, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una resolución que cambia el mapa del debate sobre la Ley 27.802. Lo que, hasta esa fecha, estaba suspendido, ahora vuelve a regir. Los 83 artículos que el Juzgado N° 63 había frenado el 30 de marzo a pedido de la CGT están, desde este momento, nuevamente en vigor.

Voy a explicar qué pasó, por qué pasó y qué significa para adelante. Sin eufemismos ni militancia. Con derecho.

La cuestión que resolvió la Sala VIII no fue si la reforma laboral es constitucional o no. Eso todavía no está resuelto. Lo que se discutía era una cuestión más acotada, pero de efectos inmediatos: ¿con qué efecto tramita la apelación que el Estado Nacional interpuso contra la cautelar del Juzgado N° 63?

Hay dos posibilidades. El efecto devolutivo significa que la cautelar sigue funcionando mientras se discute la apelación. El efecto suspensivo significa lo contrario: mientras la Cámara decide, la cautelar queda suspendida y la ley vuelve a regir.

El 7 de abril, cuando se concedió el recurso, se le dio efecto devolutivo. El Estado recurrió en queja ante la Cámara. Y la Sala VIII, le dio la razón: modificó esa resolución y otorgó efecto suspensivo al recurso. El resultado práctico es directo: la cautelar está suspendida. La Ley 27.802 rige en su totalidad mientras la Cámara decide sobre el fondo.

No hubo otra opción para la Camara: Acá es donde el análisis jurídico importa, porque algunos van a presentar este fallo como una victoria ideológica del gobierno. No es eso. Es, en gran medida, la aplicación de una norma imperativa que no deja margen de discreción.

El artículo 13, apartado 3, de la Ley 26.854 —que regula las medidas cautelares cuando el Estado es parte— establece que el recurso de apelación contra una cautelar que suspende una ley tendrá efecto suspensivo, salvo que se encuentre comprometida la tutela de los supuestos del artículo 2°, inciso 2. Esos supuestos son la vida, la salud, los derechos de incidencia colectiva en materia ambiental y otros casos de gravedad institucional extrema.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal Lavalle 1554 La Sala VIII dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 83 artículos impulsados por la CGT y habilitó su aplicación inmediata. CIJ

La Sala VIII entendió que esos supuestos no se configuran aquí. Y si no se configuran, el efecto suspensivo opera automáticamente. No es una elección, es lo que la ley manda.

Dicho de otro modo: el tribunal no se pronunció sobre si la reforma es buena o mala, constitucional o inconstitucional. Se limitó a aplicar la regla procedimental que la propia legislación le impone. El fallo es técnico, no político.

Que pasa ahora. Que la cautelar esté suspendida no significa que el debate terminó. Significa que entró en su etapa más relevante.La Cámara todavía tiene que resolver la apelación sobre el fondo: ¿la cautelar del Juzgado N° 63 estaba bien dictada o no? ¿Hay indicios serios de inconstitucionalidad en los 83 artículos suspendidos? Esa es la pregunta que viene.

Y si la Cámara confirma la cautelar, volvemos al punto de partida, con los artículos suspendidos y el debate derivando hacia la Corte Suprema. Si la revoca, la ley queda firme hasta que alguien lleve la inconstitucionalidad por otra vía. El camino inevitable es la Corte. Esa batalla está por empezar.

Lo que esto significa en la práctica para empleadores y trabajadores. Desde hoy rigen, entre otros, los artículos de la Ley 27.802 referidos a la reforma del régimen indemnizatorio, la nueva regulación del período de prueba, las modificaciones al régimen sindical y las disposiciones sobre plataformas digitales. Esto afecta contratos en curso, negociaciones colectivas y litigios en trámite.

Mi consejo puntual es que no tomen decisiones empresariales de largo plazo como si este escenario fuera definitivo. La inestabilidad normativa no terminó. Simplemente cambió de fase.

Hace veinticinco años que litigo en materia laboral. Vi reformas que llegaron con fanfarria y murieron en los tribunales. Vi otras que parecieron imposibles y terminaron consolidadas. Lo que aprendí es que en el derecho del trabajo argentino no hay partido ganado antes del último fallo.

La Ley 27.802 tiene defensores que la presentan como la modernización que el país necesitaba y críticos que la describen como el desmantelamiento del sistema protector. Ambos tienen parte de razón y ambos tienen parte de exageración.

Lo que es cierto es esto, el derecho del trabajo argentino no puede ser rehecho de un plumazo sin respetar los pisos constitucionales. No porque el cambio sea malo —el cambio muchas veces es necesario— sino porque el artículo 14 bis, los tratados internacionales y el principio de no regresividad no son obstáculos burocráticos. Son el código genético del sistema.

Lo que la Cámara resolvió hoy es un paso procesal. El debate de fondo sigue abierto. Y en ese debate, la Argentina se juega qué modelo de relaciones laborales quiere sostener en los próximos veinte años.