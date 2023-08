Rossi: “Al FMI lo trajo Macri que ahora es el jefe de Javier Milei”

El jefe de Gabinete y candidato a la vicepresidencia de la Nación, Agustín Rossi, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri es “el jefe” del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien viene de imponerse en las elecciones primarias.

Consultado por la crisis económica, Rossi lanzó: “La situación de la sequía es como la situación del acuerdo con el FMI: no lo generamos nosotros. Ni nosotros provocamos la sequía, ni nosotros trajimos al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario (Internacional) lo trajo Macri, que es el nuevo jefe de Milei”.

Siguiendo con la explicación sobre el débil marco macroeconómico, Rossi explicó: “Quizás nos equivocamos por no decirle a los argentinos los efectos que tenía el condicionamiento del acuerdo con el Fondo cuando se tomó la deuda con el fondo con Macri”.

“Y quizás a principios de este año tendríamos que haber sido mucho más explícitos sobre las consecuencias que podría traer la sequía o el impactante de estos 21.000 millones de dólares en la Argentina”, agregó el funcionario y compañero de fórmula en diálogo con el programa “Lado P”, que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia.

El oficialismo viene de días complejos en la materia. El lunes, tras quedar en tercer lugar en las PASO, efectuó una devaluación del 20%. Además, el dólar paralelo estuvo encendido durante toda la semana.

El martes, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington para reunirse con los directivos del FMI, que durante las horas posteriores a la elección del domingo pasado se comunicaron con Javier Milei y Patricia Bullrich.

Mientras tanto Milei sigue sumando a su tropa. Ayer Guillermo Francos, representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo, anunció este domingo su renuncia al cargo de director ejecutivo de esa entidad, en la cual venía desempeñándose desde el comienzo del Gobierno de Alberto Fernández, para sumarse al partido de Javier Milei y ser funcionario de una eventual administración del diputado libertario.

“Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de director ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia”, dijo Francos ayer en un comunicado.