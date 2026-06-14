Escándalo en el Mundial 2026: prohíben preguntas en español en las conferencias de prensa

La falta de intérpretes derivó en una controvertida restricción que afectó a periodistas y futbolistas como Vinicius Jr. y Achraf Hakimi.

La ausencia de intérpretes en español durante las conferencias del Mundial 2026 generó malestar entre periodistas acreditados.

La organización del Mundial 2026 prohibió realizar preguntas en español durante varias conferencias de prensa oficiales y desató una fuerte polémica entre periodistas acreditados. La medida, justificada por la ausencia de intérpretes disponibles, provocó críticas por tratarse de un torneo con una enorme audiencia hispanohablante y generó situaciones incómodas con figuras internacionales como Vinicius Jr. y Achraf Hakimi .

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Las restricciones quedaron expuestas durante distintas ruedas de prensa realizadas en el marco de la Copa del Mundo. Según denunciaron periodistas presentes en el torneo, integrantes de la organización impidieron que las consultas se formularan en español, incluso cuando los futbolistas involucrados comprendían perfectamente el idioma.

La decisión causó sorpresa debido a la magnitud del evento, al peso que tiene el español dentro del fútbol internacional y al hecho de que México es uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 . Para muchos comunicadores, la falta de servicios de traducción representa una falencia difícil de justificar en una competencia que reúne a medios de comunicación de todos los continentes.

Las críticas no tardaron en multiplicarse tanto dentro de las salas de prensa como en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la ausencia de mecanismos básicos para facilitar la comunicación entre futbolistas y periodistas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la conferencia previa al partido entre Marruecos y Brasil . Allí, un periodista mexicano intentó realizar una pregunta en español a Achraf Hakimi , pero fue interrumpido por miembros de la organización.

“Disculpa, pero solo puedes hacer preguntas en el idioma que dijimos, así que nada de preguntas en español”, señaló el coordinador de la conferencia.

hakimi Achraf Hakimi se mostró dispuesto a responder en español, pero la organización mantuvo la restricción.

La situación llamó aún más la atención porque el propio Hakimi manifestó que entendía la consulta y se mostró dispuesto a responder. Sin embargo, los organizadores mantuvieron la restricción y exigieron que todo el intercambio se desarrollara en inglés.

El episodio generó incomodidad tanto para el futbolista como para los periodistas presentes y se convirtió rápidamente en uno de los temas más debatidos de la jornada.

Vinicius Jr. también quedó envuelto en la controversia

La situación volvió a repetirse durante una conferencia de prensa de Vinicius Jr.. En esa oportunidad, un periodista español decidió formular su pregunta en inglés para evitar inconvenientes con el protocolo establecido.

Al advertir la situación, el delantero brasileño invitó al comunicador a expresarse en español. Sin embargo, el periodista rechazó la propuesta debido a las restricciones vigentes.

vinicius Vinicius Jr. también quedó involucrado en una situación que reavivó las críticas al protocolo de prensa. TyC Sports

Ante la consulta sobre los motivos de la medida, el coordinador de prensa explicó: “Disculpa, no contamos con intérpretes de español por vía remota”.

Como consecuencia, Vinicius debió utilizar auriculares para seguir la traducción, en una escena que alimentó las críticas hacia la organización por las dificultades impuestas a uno de los idiomas más hablados del planeta.

Un debate que excede lo deportivo

La controversia abrió una discusión más amplia sobre los estándares organizativos de una Copa del Mundo. Aunque las restricciones no tienen incidencia directa en los resultados dentro del campo de juego, sí impactan en la calidad del trabajo periodístico y en la interacción entre jugadores y medios de comunicación.

Para numerosos profesionales acreditados, resulta difícil comprender que un torneo de semejante alcance internacional no disponga de recursos suficientes para garantizar la traducción al español, lengua utilizada por cientos de millones de personas en todo el mundo.

Mientras la polémica continúa creciendo, los casos de Achraf Hakimi y Vinicius Jr. se transformaron en ejemplos de un problema que los trabajadores de prensa consideran necesario resolver cuanto antes para evitar nuevas controversias durante el resto del Mundial 2026.