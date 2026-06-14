ANSES confirmó un pago de $320.000 en junio: quiénes lo cobran y qué extras se suman

Junio es un mes que incorpora tres componentes distintos en los haberes de ANSES : el haber mensual actualizado por movilidad, el bono extraordinario de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

La referencia al pago de $320.000 surge porque el haber base de una conocida prestación superó esa cifra luego de la actualización aplicada en junio. Sin embargo, el monto final que llegará a las cuentas bancarias será considerablemente más elevado debido a los extras que se liquidan este mes.

Todos los conceptos serán depositados de manera conjunta por ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El beneficio corresponde exclusivamente a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor . La PUAM fue creada para brindar cobertura previsional a personas de 65 años o más que no lograron completar los aportes exigidos por el sistema jubilatorio.

Tras la actualización de junio, el haber mensual de la PUAM quedó establecido en $322.654,39. Esa cifra equivale al 80% de la jubilación mínima y se ajusta automáticamente cada vez que aumentan los haberes previsionales.

La PUAM mantiene una serie de beneficios complementarios, entre ellos la cobertura médica integral a través de PAMI y la posibilidad de acceder a determinadas asignaciones familiares cuando se cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.

ANSES

Cómo se compone el monto total: aumento por movilidad, aguinaldo y bonos extras

El haber mensual actualizado constituye el primer componente del ingreso. Luego del incremento por movilidad aplicado en junio, la PUAM pasó a ubicarse en $322.654,39. A esa suma se agrega el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para jubilados y pensionados de menores ingresos. Los titulares de la PUAM que cumplen las condiciones para percibir el refuerzo cobran el monto completo.

El tercer elemento es el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. En junio, ANSES liquida el SAC junto con el haber habitual. Para los beneficiarios de la PUAM, el aguinaldo es de $161.327,20. El cálculo se realiza exclusivamente sobre el haber previsional y no contempla el bono extraordinario.

La suma de estos tres conceptos da como resultado un ingreso total de $553.981,59 durante junio. Se trata de uno de los montos más elevados que recibirán los titulares de la prestación en lo que va del año. El depósito se acredita en la cuenta bancaria donde habitualmente se cobra la prestación.

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Requisitos para cobrar los montos máximos de ANSES este mes

Para acceder a la PUAM es necesario cumplir una serie de condiciones establecidas por ANSES. El requisito principal es tener 65 años o más, independientemente del género.

Quienes soliciten el beneficio no pueden percibir ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo, ya sea nacional, provincial o municipal. La incompatibilidad previsional es uno de los puntos centrales del programa. También se exige residencia efectiva en Argentina. Los ciudadanos argentinos deben acreditar al menos diez años de residencia previa, mientras que los extranjeros tienen que demostrar un mínimo de veinte años en el país antes de iniciar el trámite.

Una vez otorgada la prestación, el beneficiario mantiene el acceso a la cobertura de PAMI y puede cobrar los incrementos mensuales por movilidad que disponga ANSES. Quienes ya son titulares de la PUAM y cumplen con las condiciones para percibir el bono extraordinario recibirán automáticamente el ingreso completo de junio.

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Calendario de pagos ANSES para junio: fechas confirmadas de cobro

ANSES mantiene vigente el cronograma de pagos organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Durante junio, algunas fechas sufrieron modificaciones debido al feriado nacional del 15 de junio y al fin de semana largo correspondiente.