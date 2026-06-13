Irán aumenta la incertidumbre ante EEUU: descarta firmar un acuerdo para este domingo

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que las negociaciones siguen. Así, la fecha está pendiente de definición mientras crecen las expectativas de un pacto digital.

En medio de la tensión y la falta de consenso, Irán descartó la posibilidad de que este domingo se firme el ansiado acuerdo de paz con EEUU , tras el ataque recibido junto a Israel en febrero que derivó en una crisis en la exportación del petróleo mundial. La decisión contradice a las versiones del lado de Washington que anticipaban un acuerdo inmediato.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que la razón se debe a que las negociaciones entre las partes aún no concluyeron y la fecha final está pendiente de definición. Mientras crecen las expectativas de un pacto digital, Pakistán, como país mediador, sostiene que la formalización podría darse en las próximas horas, en contraste con la postura oficial iraní.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA , el portavoz Esmail Baqai confirmó que el memorando no se rubricará el domingo, señalando que será necesario esperar la confirmación de la fecha. Indicó que se prevé una “firma digital” , con cada parte ratificando a distancia el texto.

“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, señaló Baqai. En tanto, la cadena estatal IRIB también citó al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi , quien instó a los medios de comunicación a evitar especulaciones y precisó que solo se anunciará la firma una vez concluidas las negociaciones .

El portavoz Esmail Baqai confirmó que el memorando no se rubricará el domingo, señalando que será necesario esperar la confirmación de la fecha.

Mientras tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reiteró que la concreción del acuerdo sería inminente. Aseguró que Islamabad se prepara para la firma digital “en las próximas 24 horas”, aunque reconoció que aún se deben resolver aspectos técnicos antes de la formalización.

Se alarga la tensión en Medio Oriente: EEUU ve cercano un acuerdo, pero Irán reedita sus líneas rojas

La crisis bélica en Medio Oriente mantiene los ojos del mundo puestos sobre el alcance de un acuerdo entre EEUU e Irán. Sin embargo, pareciera que las partes no terminan de limar asperezas y de encontrar puntos en común para una firma. Mientras el presidente Donald Trump mantiene la expectativa de un pacto cerrado, desde la nación persa ultiman detalles y sostienen que defenderán sus condiciones innegociables, llamadas por ellos como "líneas rojas".

Trump mantenía la expectativa sobre este fin de semana por varias razones, entre ellas por la firma para la que pensaba enviar a su vicepresidente, JD Vance. No obstante, una de sus últimas frases al respecto fue que aseguró que Irán filtró detalles del consenso, al sostener que "no tienen nada que ver con los términos acordados" y "no guardan relación alguna con la verdad". A su vez, trató al régimen ayatolá de "gente muy deshonrosa con la que tratar" y que debían "ponerse las pilas, ¡y rápido!".