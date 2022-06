Sáenz y Jaldo reclaman solución al faltante de gasoil en el interior

Así, Sáenz mantuvo ayer un encuentro con el jefe de Gabinete Juan Manzur, ante quien insistió sobre la necesidad de normalizar el abastecimiento. “Es una problemática que ya no sólo afecta al norte sino que se ha agravado y extendido a casi todo el país, afectando varias actividades económicas, fundamentalmente a la producción y al transporte de carga”, dijo el salteño.

Además, señaló que este tema se está planteando de manera recurrente en las asambleas del Consejo Regional del Norte Grande que periódicamente realizan los jefes del Ejecutivo de diez provincias del NOA y NEA, y que también está previsto tratar en la próxima reunión del 5 de julio en Formosa. De hecho, la falta de gasoil fue uno de los ejes del documento que elaboraron los mandatarios de la liga de gobernadores que se reunió el viernes último en Chaco.

Por su parte, Jaldo, remarcó que “todavía la oferta no ha igualado a la demanda y hay un plus de faltante”. “No tenemos todo el gasoil que necesitamos para desarrollar las actividades productivas, comerciales e industriales en la provincia. Sin embargo, no tenemos ninguna actividad parada por falta de combustible”, aseveró. En esa línea, el tucumano sostuvo que “las economías regionales están funcionando: la zafra de la caña de azúcar, del limón, el transporte de cargas y también el transporte público de pasajeros”.

Por último afirmó sobre los paros de transportistas: “Cuando se para una actividad hay personas que dejan de trabajar y se perjudican sus ingresos. Hacemos un gran esfuerzo para que siga llegando el combustible a Tucumán”.