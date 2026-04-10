Si cometes estos 5 errores en WhatsApp podés quedarte sin tu cuenta

Qué tenés que hacer en tu cuenta de WhatsApp para evitar estafas y proteger tu información personal.

La configuración de seguridad es clave para evitar el robo de las cuentas.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para teléfonos y computadoras, que utiliza internet para enviar mensajes, hacer llamadas, videollamadas, y compartir multimedia (fotos, vídeos, documentos) de forma segura.

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La app es propiedad de Meta es la plataforma de comunicación más usada mundialmente, con más de 2000 millones de usuarios y la preferida de América Latina, utilizada por más del 90% de los usuarios de internet. Los países que más la usan son México y la Argentina.

En los últimos años, los especialistas en seguridad digital detectaron una evolución en los fraudes: ya no se trata solo de mensajes evidentes, sino de tácticas más sofisticadas de ingeniería social, clonación de cuentas y robo de datos.

Por eso, hay que prestar atención y evitar estos 5 errores más comunes en WhatsApp , que según la compañía de seguridad digital, se deben corregir para evitar ser víctima de actividades delictivas:

Este es el error más frecuente y el que mayores consecuencias puede tener. Muchos usuarios creen que el código de 6 dígitos que llega por SMS es suficiente para proteger su cuenta, pero es una barrera básica que puede ser vulnerada fácilmente.

Los estafadores suelen hacerse pasar por servicios técnicos, empresas o plataformas para convencer al usuario de compartir ese código. Si la confirmación en dos pasos no está activada, el atacante puede tomar el control total de la cuenta. Una vez dentro, establece su propio PIN y comienza a contactar a otras personas para pedir dinero bajo falsas urgencias.

Para evitarlo, es clave activar esta función desde la configuración de la aplicación, crear un PIN adicional y asociar un correo electrónico de recuperación.

Los pasos para hacerlos son los siguientes:

Ir a Ajustes en WhatsApp.

Pulsar en Cuenta > Confirmación en dos pasos .

Hacer clic en Activar y crear una contraseña numérica de 6 dígitos .

Consejo clave: Añadir un correo electrónico de recuperación en caso de olvidar el PIN.

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Hacer clic en enlaces a “ofertas imperdibles”

Otro de los errores más comunes es confiar en mensajes que prometen beneficios, premios o promociones. Estos suelen incluir enlaces que redirigen a sitios falsos diseñados para imitar a las páginas oficiales.

Al ingresar, se solicitan datos personales, contraseñas o información bancaria. En algunos casos, incluso se puede descargar software malicioso que registra lo que el usuario escribe en su dispositivo.

Entre las señales de alerta se destacan las promesas exageradas, errores de redacción, direcciones web sospechosas y pedidos de compartir el mensaje con otros contactos. Una recomendación clave es no ingresar nunca a páginas que requieran información sensible desde enlaces recibidos por mensajería, sino hacerlo directamente desde las aplicaciones oficiales.

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Dejar la foto de perfil visible para cualquiera

Mantener la foto de perfil pública puede facilitar otro tipo de estafa, que es la suplantación de identidad. En este caso, el delincuente no necesita hackear la cuenta, sino que simplemente puede crear una nueva utilizando el nombre y la foto de la víctima.

Mediante este nuevo perfil se puede hacer pasar por ella, contacta a familiares o conocidos diciendo haber cambiado de número y solicita dinero con algún pretexto urgente. Este tipo de engaño se apoya en la confianza entre las personas.

Limitar la visibilidad de la foto de perfil solo a contactos conocidos es una medida simple pero muy efectiva aunque a simple vista no lo parezca.

Una recomendación es que ante cualquier pedido de dinero de algún familiar pero desde un número nuevo, lo mejor es verificar la identidad mediante una llamada o videollamada.

hacker whatsapp

No proteger las copias de seguridad en la nube

Otro punto crítico es la información almacenada fuera de la aplicación. WhatsApp realiza copias de seguridad automáticas en servicios en la nube (como Google drive o iCloud), pero estas no siempre cuentan con el mismo nivel de protección que las conversaciones dentro de la app.

Si un atacante logra acceder a la cuenta de correo electrónico o al servicio asociado, puede descargar esa copia y acceder a todo el historial:

Mensajes

Fotos

Documentos

Datos sensibles

Para evitarlo, es fundamental activar la opción de copia de seguridad cifrada con contraseña.

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Mantener activas las vistas previas en pantalla bloqueada

Este error está relacionado con el acceso físico al dispositivo. Si las notificaciones muestran el contenido en la pantalla bloqueada, cualquier persona puede ver información sensible muy fácilmente.

Desactivar las vistas previas o configurarlas para que solo se muestren una vez desbloqueado el dispositivo es una medida clave para evitar malos momentos.