Encontraron muerta a Maitena Garófalo, la menor desaparecida en Merlo + Seguir en









La adolescente de 14 años fue a la puerta del colegio el miércoles, pero no ingresó. Tras intensas horas de búsqueda hallaron su cuerpo. Ahora, la Justicia investiga si se trató de un suicidio.

Encontraron muerta a Maitena Garófalo, la menor desaparecida en Merlo.

Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta en las últimas horas y la Justicia investiga si se trató de un suicidio, según confirmaron fuentes policiales. “ Todo indica que se quitó la vida”, señalaron voceros del caso.

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Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, la principal hipótesis que maneja la Justicia es la de un suicidio, aunque peritos de la Policía Científica continúan trabajando en el lugar para establecer con precisión las causas de la muerte. La causa, que en un primer momento se investigaba como “averiguación de paradero”, fue recaratulada tras el hallazgo del cuerpo, ocurrido durante la mañana de este jueves.

En paralelo, voceros judiciales señalaron que se dispuso una autopsia de carácter urgente con el objetivo de descartar cualquier indicio de criminalidad o la posible intervención de terceros. La desaparición de la adolescente, denunciada por su familia el miércoles, había generado una fuerte movilización en la zona que, finalmente, no logró evitar el trágico desenlace.

Los detalles de la investigación La joven había sido vista por última vez el miércoles por la mañana, cuando salió de su casa rumbo a la Escuela N°16 junto a su hermana, tres años mayor. Al llegar, le dijo que iba a saludar a una amiga, pero nunca ingresó al establecimiento ni regresó. A partir de ese momento, su familia radicó la denuncia y se desplegó un amplio operativo de búsqueda con intervención de la Policía, Policía Científica y la fiscalía.

En el marco de la investigación, se analizaron cámaras de seguridad que la captaron caminando sola por la zona de las calles Bicentenario y Maipú. Otro registro la ubica cerca de las 9 en el kilómetro 34, donde se la observa sentada en un banco. Con esos datos, los investigadores no descartaban que hubiera tomado un tren con destino a Marcos Paz o Las Heras.

Además, los peritos analizaron su teléfono celular, que había quedado en la vivienda familiar, donde se detectaron contactos con números de países extranjeros que, según la denuncia de la familia, podrían haberla inducido a abandonar su casa y atentar contra su vida. Línea de Prevención del Suicidio Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo. Llame al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país) Su llamado es personal, confidencial y anónimo.

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