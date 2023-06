Sin freno de la Corte, Formosa vota gobernador el domingo

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada, en la que no se refirió a las denuncias presentadas por el diputado y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el exjuez Fernando Carbajal, y por Francisco Paoltroni, del frente opositor Libertad, Trabajo y Progreso.

En este sentido, el ex juez de la Corte Rodolfo Barra, que patrocina a Insfrán, dijo ayer que “no hubo ninguna novedad, habrá elecciones normalmente este domingo”.

“No hay ninguna novedad, lo cual es una muy buena noticia, quiere decir que la Corte no hace lugar a la medida precautoria que habían planteado (desde la oposición), de manera que este domingo habrá elecciones normalmente, porque si no lo ha hecho hasta este momento, no lo hará más adelante, sería una cosa disparatada”, sostuvo en declaraciones que publicó La Mañana.

Así las cosas, con el camino allanado, Insfrán se encamina el domingo hacia su octavo mandato en una batalla que dará ante una oposición fragmentada.

Insfrán comanda uno de los 19 Ejecutivos provinciales que decidieron desdoblar los comicios para esquivar riesgosos arrastres de la tensa discusión presidencial.

Reeditó así la estrategia que aplicó el 16 de junio de 2019, cuando se impuso por 70,6% de los votos sobre el candidato del Frente Amplio Formoseño (FAF), Adrián Bogado (28,9%).

El actual presidente del Congreso nacional del PJ gobierna Formosa desde 1995 y cumplirá así en diciembre 28 años consecutivos en el máximo cargo provincial (sin contar su paso como vicegobernador, entre 1987 y 1995).

La votación anticipada definida a mediados de abril fue un golpe duro para el arco opositor, mientras intentaba febrilmente acordar una fórmula de unidad.

El entendimiento nunca llegó y el domingo marcharán al cuarto oscuro por separado, potenciando las chances de Insfrán, que repetirá fórmula con su vicegobernador, Eber Solís, y con el sello del Frente de la Victoria. Por la vereda del FAF, la versión local de Juntos, se presenta el exjuez Carbajal, mientras que Libertad Trabajo y Progreso postulará a Paoltroni, de fluido diálogo con Javier Milei. El Partido Obrero, en tanto, lleva a Fabián Servín.