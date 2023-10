Spielberg producirá un film sobre Luther King

Rock, ganador de cuatro Emmy y tres Grammy, dirigió anteriormente “Top Five”, de 2014, “Head of State”, de 2003, y “I Think I Love My Wife”, de 2007. Se lo verá en “Rustin”, del director George C. Wolfe, protagonizada por Colman Domingo como el activista de los derechos civiles. A principios de este año, estrenó su especial de monólogos en directo para Netflix “Chris Rock: Selective Outrage”, que fue muy visto porque fue una de las primeras veces que habló públicamente sobre la bofetada que Will Smith le propinó en el escenario de los Oscar.