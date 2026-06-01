Bitcoin retrocede a los u$s70.000 y las altcoins caen hasta 6%

El mercado cripto se tiñe de rojo este lunes.

El Bitcoin (BTC) retrocede este lunes 3,7% a los u$s70.908,71 y extiende su pérdida semanal a un 8,2%. Así, la criptomoneda reina arrastra a las alternativas a la baja las alternativas, que caen hasta un 6%.

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En esa línea, Ethereum (ETH) pierde 2,2% a u$s1.963,24, mientras que BNB (BNB) lo hace 5,9% a u$s676,95 y Ripple (XRP) un 3,5% a u$s1,28.

Asimismo, Solana (SOL) cae 2,9% a u$s79,37 y se hunde 7,9% a nivel semanal. Tron (TRX) se contrae 0,6% a u$s0,3461 y Dogecoin (DOGE) 1,8% a u$s0,0979.

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