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1 de junio 2026 - 13:25

Bitcoin retrocede a los u$s70.000 y las altcoins caen hasta 6%

La criptomoneda reina pierde 3,5% y arrastra a las principales alternativas, que anotan mayoría de bajas.

El mercado cripto se tiñe de rojo este lunes.

El mercado cripto se tiñe de rojo este lunes.

El Bitcoin (BTC) retrocede este lunes 3,7% a los u$s70.908,71 y extiende su pérdida semanal a un 8,2%. Así, la criptomoneda reina arrastra a las alternativas a la baja las alternativas, que caen hasta un 6%.

En esa línea, Ethereum (ETH) pierde 2,2% a u$s1.963,24, mientras que BNB (BNB) lo hace 5,9% a u$s676,95 y Ripple (XRP) un 3,5% a u$s1,28.

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Asimismo, Solana (SOL) cae 2,9% a u$s79,37 y se hunde 7,9% a nivel semanal. Tron (TRX) se contrae 0,6% a u$s0,3461 y Dogecoin (DOGE) 1,8% a u$s0,0979.

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