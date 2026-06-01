Los hedge funds de Wall Street aceleran su ritmo de compra de acciones al nivel más alto en medio año

Según Goldman Sachs, las compras de acciones tecnológicas avanzan a un ritmo más acelerado lo que llevó a que la exposición del sector alcance niveles récord.

Según Goldman Sachs, las compras de acciones tecnológicas avanzan al ritmo más acelerado de los últimos tres meses en Wall Street.

Los fondos de cobertura (hedge funds) de Wall Street incrementaron nuevamente su exposición a la renta variable global y muestran una fuerte preferencia por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según datos de Goldman Sachs , las compras de acciones tecnológicas avanzan al ritmo más acelerado de los últimos tres meses y llevaron a que la exposición del sector alcance niveles récord.

El fenómeno está impulsado principalmente por la cadena de valor de la inteligencia artificial. Goldman relevó más de 1.000 hedge funds con posiciones brutas por unos u$s4,6 billones y detectó que ocho de las diez acciones más populares dentro de sus carteras están relacionadas con infraestructura de IA , incluyendo fabricantes de chips, equipamiento para semiconductores y centros de datos.

Durante el primer trimestre de 2026, los fondos aumentaron su exposición al sector tecnológico en 853 puntos básicos , el mayor incremento trimestral registrado por Goldman Sachs.

Además, las posiciones en tecnología superan todos los niveles observados desde que la entidad comenzó a monitorear estos flujos en 2016.

Dentro del sector, los semiconductores son los grandes ganadores. Goldman destaca que las apuestas sobre fabricantes de chips alcanzaron una ponderación cercana al 10% de las carteras, un récord histórico.

Wall Street Según Goldman Sachs, las compras de acciones tecnológicas avanzan al ritmo más acelerado de los últimos tres meses en Wall Street. Robb Miller

Empresas vinculadas al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial continúan captando la mayor parte de los nuevos flujos de inversión.

Diversificación de vehículos

El renovado apetito por el riesgo no se limita a las acciones tecnológicas. Los fondos sistemáticos, conocidos como CTAs, compraron aproximadamente u$s86.000 millones en acciones en apenas cinco ruedas, una de las mayores velocidades de compra registradas en la historia. Los modelos de Goldman incluso estimaban la posibilidad de sumar otros u$s70.000 millones en compras adicionales durante las sesiones siguientes.

Sin embargo, el posicionamiento no es completamente uniforme. Aunque los gestores mantienen una visión positiva sobre la inteligencia artificial, algunos comenzaron a tomar ganancias en compañías de semiconductores luego del fuerte rally de los últimos meses.

Goldman señala que estas ventas responden principalmente a rebalanceos de cartera y gestión de riesgos, más que a un cambio de perspectiva sobre el sector.

Otra tendencia destacada es el creciente uso de ETFs. Actualmente, estos instrumentos representan el 4,9% de las posiciones largas de los hedge funds, el porcentaje más elevado desde 2008, lo que refleja una búsqueda de exposición más amplia al mercado mientras se mantienen coberturas frente a eventuales episodios de volatilidad.