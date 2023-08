Subsidios, gasoducto, YPF y GNL: las propuestas de un asesor energético de Patricia Bullrich

Apud es ingeniero, exsecretario de Energía y miembro de la Fundación Pensar. Si bien es colaborador de Bullrich en el armado de la propuesta energética, aclara que no habla en nombre de ella. Luego de que Bullrich venciera a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, queda la integración con los equipos energéticos del actual jefe de Gobierno porteño, para delinear entre todos la letra chica del plan final, que estará listo posiblemente esta semana.

Subsidios energéticos

Para Apud, la segmentación energética como rige actualmente no sirve: “Solo el 35% de los usuarios se hace cargo del valor de la energía, el 65% restante no. En 2022 fueron u$s13.000 millones en subsidios, no hay economía que aguante”. Una posible solución sería que, del 65% restante que paga menos del 15% del costo de generación, haya un 45% que pase a pagar la totalidad, y finalmente un 20% que reciba la tarifa social.