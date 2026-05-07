YPF alcanzó un récord histórico de EBITDA y superó los 200.000 barriles diarios de shale

La petrolera registró el mejor primer trimestre de su historia en términos financieros. El crecimiento de Vaca Muerta impulsó la producción, las exportaciones y la generación de caja.

La compañía informó un EBITDA ajustado de u$s1.594 millones, el más alto de su historia para un primer trimestre, con un margen del 32% sobre ingresos. El resultado representó una mejora del 28% frente al mismo período de 2025.

La petrolera estatal YPF presentó los resultados del primer trimestre de 2026 con cifras récord tanto en producción como en desempeño financiero, impulsadas por el fuerte crecimiento del shale en Vaca Muerta y la mejora del contexto internacional del petróleo.

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La compañía informó un EBITDA ajustado de u$s1.594 millones, el más alto de su historia para un primer trimestre , con un margen del 32% sobre ingresos. El resultado representó una mejora del 28% frente al mismo período de 2025.

Además, la utilidad neta alcanzó los u$s409 millones, apalancada por el aumento de la producción no convencional, la reducción de costos operativos y la desinversión en activos maduros.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el shale oil de Vaca Muerta. YPF alcanzó una producción promedio de 205.000 barriles diarios de petróleo shale, con un salto interanual del 39%.

La compañía destacó especialmente el desempeño de La Angostura Sur, que en menos de dos años se convirtió en el quinto bloque de shale oil más productivo de Vaca Muerta y es operado íntegramente por la petrolera estatal.

En paralelo, las inversiones totalizaron cerca de u$s1.000 millones durante el trimestre, de los cuales el 78% se destinó a proyectos no convencionales, principalmente en Neuquén.

La empresa anticipó además una aceleración de desembolsos para la segunda mitad del año, en línea con el objetivo de seguir expandiendo la producción de shale.

Récord en refinación y exportaciones

En el segmento downstream, YPF también registró cifras históricas. Las refinerías alcanzaron niveles récord de procesamiento, con 344.000 barriles diarios.

Ese desempeño permitió aumentar la producción de naftas premium y destilados medios, evitando importaciones y habilitando exportaciones de combustibles hacia países de la región.

La mejora operativa aparece en un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo tras la guerra en Medio Oriente, escenario que fortaleció los ingresos de las compañías exportadoras de hidrocarburos.

Avances en VMOS y Argentina LNG

YPF también informó avances en dos de sus principales proyectos estratégicos: VMOS y Argentina LNG.

En el caso del oleoducto VMOS, la empresa indicó que la obra ya superó el 62% de ejecución al cierre de marzo. Además, en abril adquirió 44.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte, elevando su participación total al 30% del proyecto.

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La iniciativa es considerada clave para ampliar la capacidad exportadora de Vaca Muerta durante los próximos años.

Por otro lado, la petrolera confirmó que continúa avanzando el proyecto Argentina LNG junto a ENI y XRG, la firma internacional de ADNOC.

Según detalló la compañía, los socios trabajan actualmente sobre financiamiento, análisis técnicos y acuerdos con provincias para el desarrollo de la infraestructura necesaria.

YPF además formalizó en abril la adquisición de tres bloques no convencionales que abastecerán de gas al proyecto de exportación de GNL.

Más caja y reducción de deuda

En el plano financiero, la empresa logró generar más de u$s870 millones de flujo de caja libre durante el trimestre.

La mejora estuvo impulsada tanto por el desempeño operativo como por la venta de activos no estratégicos, entre ellos la participación en Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr.

YPF

Gracias a esa generación de fondos, YPF adelantó pagos de deuda por alrededor de u$s750 millones en los primeros cuatro meses del año y elevó su nivel de liquidez hasta los u$s1.700 millones al cierre de marzo.