PromArgentina desplegó su mayor pabellón en OTC Houston 2026 junto a YPF y busca atraer inversiones

La agencia lideró la participación nacional en la principal feria energética del mundo con un espacio récord y presencia de empresas y provincias, en busca de potenciar negocios internacionales.

La Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional presentó este lunes su mayor pabellón histórico en la OTC Houston 2026, junto a YPF , en una apuesta por atraer inversiones y potenciar la presencia del país en el sector energético global.

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La participación estuvo encabezada por PromArgentina , que por primera vez compartió espacio con YPF , en el marco de una alianza estratégica dentro de la feria energética más importante del mundo.

“El espíritu de la época es una nueva Argentina que celebra acuerdos estratégicos como los alcanzados con Estados Unidos y entre el Mercosur y la Unión Europea”, sostuvo Diego Sucalesca , presidente ejecutivo del organismo. Y agregó que esos avances “ la hacen mucho más atractiva para la inversión internacional ”.

Sucalesca recorrió el pabellón junto al CEO de YPF, Horacio Marín, en un espacio de 280 m² que reunió a más de 27 empresas argentinas y representantes de las provincias de Neuquén y Mendoza.

El funcionario remarcó el crecimiento de la participación nacional en la feria: “En 2024 el pabellón tenía apenas 36 m² y pocas empresas, algo que no representaba lo que empezaba a ocurrir en Argentina”.

“Este año desembarcamos en Houston junto a YPF, recientemente reconocida como Marca País Argentina, con mucha potencia y llevando a cabo un hito como serán, por primera vez, las Rondas Internacionales”, afirmó.

horacio marin Horacio Marín, CEO de YPF.

Durante la presentación, también destacaron el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con 13 proyectos energéticos por u$s27.000 millones, equivalentes a cerca del 4% del PBI.

“Llegamos a OTC para acompañar a nuestras empresas y decirles a los inversores que Argentina está lista para recibirlos y que el momento es ahora”, concluyó Sucalesca.

Además de la feria, la agenda incluye la participación en la Energy Trade Mission, organizada por la Argentina Texas Chamber of Commerce, con rondas de negocios a través del Energy B2B Matchmaking Program.

Para este martes, PromArgentina también organizó visitas técnicas a empresas como Tesla, Halliburton Labs, Honeywell, Precisión y Oliden Technology, además de un recorrido por el Centro Espacial Johnson de la NASA.