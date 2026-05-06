YPF lanzó un combustible especial para abastecer proyectos mineros

La petrolera presentó un nuevo combustible especialmente diseñado para la industria minera argentina. El producto busca garantizar mayor eficiencia operativa en yacimientos ubicados en zonas de alta montaña y bajas temperaturas.

El lanzamiento de Diesel 10 Minero se produce en un escenario donde la minería gana peso dentro de la economía argentina, impulsada principalmente por el desarrollo del litio y los proyectos de cobre.

La petrolera estatal YPF presentó Diesel 10 Minero , un nuevo combustible desarrollado específicamente para abastecer a la industria minera , en el marco de su participación en la Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales encuentros del sector en el país.

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El lanzamiento forma parte de la estrategia de la compañía para consolidar su presencia como principal proveedor energético de la minería argentina, en un contexto de expansión de los proyectos metalíferos y de litio en distintas provincias del país.

Según informó la empresa, el nuevo producto fue diseñado para operar en condiciones extremas y apunta a mejorar la eficiencia y continuidad operativa de los emprendimientos mineros ubicados en zonas de difícil acceso.

El Diesel 10 Minero cuenta con ultra bajo contenido de azufre —menos de 10 partes por millón— y no contiene biocomponentes, características que le permiten adaptarse a condiciones climáticas severas y operaciones en alta montaña.

Desde la compañía explicaron que el combustible está preparado para funcionar en temperaturas extremadamente bajas , un aspecto clave para los yacimientos mineros que operan en regiones cordilleranas.

El producto busca responder a las necesidades específicas de una industria que requiere abastecimiento permanente y altos niveles de confiabilidad logística para sostener sus operaciones.

La presentación del nuevo combustible se enmarca además en una estrategia integral orientada al sector minero, que combina soluciones energéticas, servicios técnicos y logística especializada.

El peso de YPF en el sector minero

YPF aseguró que actualmente abastece más del 90% del mercado minero de combustibles en Argentina, con presencia en proyectos exploratorios, desarrollos en etapa de construcción y explotaciones metalíferas y de litio en producción.

La empresa destacó que cuenta con la red logística y de distribución más grande del país, lo que le permite garantizar el suministro en las principales regiones productivas.

En ese contexto, la petrolera busca posicionarse como un socio estratégico para la minería, acompañando el crecimiento del sector con productos especializados y soluciones adaptadas a cada operación.

La compañía remarcó además que la nueva línea de combustibles se encuentra alineada con estándares internacionales y normativas ambientales vigentes.

Energía y minería, dos sectores cada vez más integrados

El lanzamiento de Diesel 10 Minero se produce en un escenario donde la minería gana peso dentro de la economía argentina, impulsada principalmente por el desarrollo del litio y los proyectos de cobre.

La creciente demanda energética de estos emprendimientos abrió oportunidades para empresas proveedoras de combustibles, logística y servicios vinculados a la operación minera.

Con este nuevo producto, YPF busca fortalecer su posicionamiento en un mercado que proyecta importantes inversiones para los próximos años y que aparece como uno de los sectores estratégicos para el ingreso de divisas al país.