Yerba Mate: optimismo en Misiones por “precio histórico” para la hoja verde

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca laudó el precio de la hoja verde y canchada (estacionada) para la zafriña (cosecha) de verano con valores escalonados que al 30 de marzo da un aumento del 110 por ciento. En tal sentido estableció que el kilo de hoja verde hasta el 30 de noviembre de tendrá un valor de $169,36 y la canchada $643,57. Desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero de 2024, el kilo de yerba mate tendrá un valor de $210 y la canchada $798.

La tercera actualización en precio empieza a regir desde el 1° de febrero de 2024 hasta el día 29 de dicho mes. En ese lapso, el kilo de hoja verde valdrá $240 y la canchada $912. Y desde el 1° de marzo de 2024 hasta el 31 de ese mes la materia prima puesta en secadero costará $250 y la canchada $950.

En ese contexto, el mandatario se comprometió durante la Fiesta Nacional a seguir “acompañando desde el lugar que me toque estar”, en relación a que en diciembre será sucedido por Hugo Passalacqua, del mismo partido. “Estoy convencido de que vamos en un camino de crecimiento, de desarrollo, convencido de que la Argentina no tiene que explotar, convencidos de que la Argentina se tiene que construir. Me pone feliz que en esta Fiesta de la Yerba Mate no solamente hablemos del aporte productivo, sino que también hablemos de la unión de la familia, del compañerismo, de la amistad, del compartir, del poder estar juntos”, comentó como un guiño a Sergio Massa de cara al balotaje.

Por su parte, la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, destacó el compromiso de la comunidad en hacer crecer la fiesta y el apoyo del Gobierno provincial. “Pensamos, primero, en agasajar a todos los que participan en la cadena productiva, para que se venga a festejar, para que se venga a valorar nuestro producto madre. Un producto por el cual muchas familias viven, también los comerciantes, porque gracias al producto, los productores y tareferos viven, los comercios también pueden vender, pueden trabajar, y también, como pensamos siempre con este Gobierno provincial, es que sea un evento turístico”, observó.