El Banco de Japón mantuvo la tasa, pero crece la disidencia interna que insiste por una nueva suba

La decisión de la autoridad monetaria fue la más discutida en más de diez años, por lo que los analistas esperan que en el corto plazo el banco central efectivamente eleve los tipos de interés.

El Banco de Japón (BoJ) mantuvo las tasas en sus niveles actuales, en una decisión que no estuvo exenta de controversias : fue la decisión con mayor grado de disidencia desde enero de 2016 . La novedad se enmarca en un contexto internacional marcado por el aumento de la inflación que trajo shock en los precios de la energía , un tema particularmente sensible para la economía nipona, dependiente de las importaciones de gas y petróleo .

El BoJ mantuvo sin cambios su tasa en el 0,75%, aunque los miembros de la junta Hajime Takata, Naoki Tamura y Junko Nakagawa se mostraron en desacuerdo con la decisión y abogaron, en cambio, por una subida al 1%. Se trataría del nivel más alto en 31 años para la tasa de referencia japonesa.

Desde el Grupo ING afirmaron que "el alcance del desacuerdo fue una sorpresa" , y agregaron que la división de 3 contra 6 fue "la mayor discrepancia entre los miembros de la junta durante el mandato de (Kazuo) Ueda".

Por su parte, el economista jefe de Daiichi Life Group , Hideo Kumano , afirmó en un informe a sus clientes que " no habría sido sorprendente que se hubiera producido una nueva subida de tipos de interés en abril , pero parece que el gobernador Ueda y el consejo ejecutivo suprimieron las opiniones que pedían una subida adicional y decidieron mantener el tipo de interés oficial sin cambios".

En su informe, el Banco de Japón también revisó al alza de manera significativa sus previsiones de inflación para los ejercicios fiscales que finalizan en marzo de 2027 y marzo de 2028. En el primer caso para de 1,9% a 2,8%, mientras que para el segundo la modificación en la proyección fue más leve: de 2% a 2,3%.

En ING comentaron que "a pesar de las señales bastante restrictivas que se desprenden del comunicado de la reunión y del informe trimestral de perspectivas, Ueda no transmitió ninguna señal 'hawkish' al mercado", aunque "dejó abierta la posibilidad de futuras subidas".

Kazuo Ueda.jpeg El titular del BoJ, Kazuo Ueda, enfrenta una fuerte oposición interna.

Por su parte, Kumano fue más directo y afirmó que "resulta desconcertante que el Banco de Japón adopte una postura de esperar y ver sin subir los tipos de interés, dada la fuerte preocupación por la inflación".

A su vez, también se recortaron las previsiones de crecimiento para los próximos dos años. En concreto, el Producto Bruto Interno (PBI) para 2027 pasaría de crecer 1% a solo 0,5%, mientras que en 2028 solo se reduciría en 0,1 puntos, hasta 0,7%.

Cómo impacta al resto del mundo, Argentina incluida

El nivel de tasas de la política monetaria de Japón tiene implicancias para el mercado financiero en su conjunto, producto de que durante las últimas décadas su nivel fue históricamente bajo en comparación a otros economías de peso, como EEUU, la Unión Europea o Reino Unido, dando lugar a un "carry trade" con el yen, uno de los más importantes a nivel global.

En consecuencia, cualquier suba por parte del BoJ implica una apreciación de su moneda, el yen, y, por lo tanto, vuelve menos atractivo financiarse en esa divisa para los inversionistas de otros mercados, que gozan de una tasa de interés mucho más baja que en sus países de origen.

No es un dato menor, ya que un escenario de ese estilo podría forzar un desarme de posiciones a gran escala en los mercados financieros y reducir la liquidez global, limitando el apetito de los inversores por activos de riesgo y mercados emergentes, como es el caso argentino.