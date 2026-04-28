China exige a Meta revertir la compra de una startup de IA y refuerza su control sobre el sector

Pekín ordenó revertir la adquisición de Manus por u$s2.000 millones y advierte con sanciones, en un nuevo avance sobre el desarrollo global de inteligencia artificial.

China ordenó a Meta revertir la compra de la startup de IA Manus.

El gobierno de China ordenó a Meta revertir la compra de la startup de Inteligencia Artificial (IA) Manus , una operación de u$s2.000 millones cerrada hace cuatro meses, en una decisión que marca un endurecimiento inédito del control estatal sobre acuerdos tecnológicos incluso fuera de su territorio.

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La orden fue emitida por el principal organismo de planificación económica del país, que exigió deshacer la transacción en un plazo de semanas y devolver los activos chinos de la empresa a su estado original.

La medida impacta sobre un acuerdo que ambas compañías ya consideraban finalizado. De hecho, e mpleados de Manus se habían trasladado a oficinas de Meta en Singapur, sus ejecutivos se integraron al equipo de inteligencia artificial de la firma estadounidense y los inversores (entre ellos Tencent, ZhenFund y HongShan) ya habían recibido sus pagos.

Incluso firmas de capital de riesgo de Estados Unidos habían distribuido los retornos entre sus socios, lo que refuerza la complejidad de cualquier intento de revertir la operación.

Dudas sobre el alcance real de la medida

Uno de los principales interrogantes es si Pekín tiene la capacidad efectiva de forzar la anulación del acuerdo. Aunque Meta tiene una presencia limitada en China continental, mantiene ingresos relevantes a través de anunciantes del país, que representaron cerca del 10% de su facturación en 2023.

Según reportes, el gobierno chino también evalúa aplicar sanciones si no se cumple con la orden de deshacer la compra. Desde Meta señalaron que cumplieron con las leyes vigentes y que esperan una “resolución apropiada”, sin dar más detalles.

Especialistas advierten que revertir el acuerdo podría ser, en la práctica, poco viable, ya que la transferencia de capital y tecnología ya se concretó. En ese escenario, obligar a devolver el dinero podría incluso dejar a Meta con acceso a tecnología clave sin costo.

CHINA EEUU.jpg Pekín busca evitar la transferencia de tecnología a Estados Unidos.

Mayor control chino sobre el ecosistema de IA

En paralelo, las autoridades comenzaron a endurecer el control sobre otras startups del sector. En las últimas semanas, agencias regulatorias indicaron a empresas emergentes de inteligencia artificial que deben rechazar inversiones estadounidenses sin aprobación oficial.

Además, se evalúan restricciones similares para grandes compañías tecnológicas, en un intento por evitar que tecnologías sensibles queden bajo control extranjero.

Para analistas, el caso Manus marca un punto de inflexión: por primera vez, China utiliza públicamente un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras para frenar una operación en el sector tecnológico, dejando en claro que los acuerdos vinculados a inteligencia artificial estarán bajo estricto escrutinio estatal.