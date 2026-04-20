Japón: sismo de magnitud 7,5 causó alerta de tsunami y no descartan un posterior megaterremoto

El movimiento se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte del país y provocó dos tsunamis pequeños.

Hay 1% de probabilidad de que haya un megaterremoto.

Japón emitió una alerta de tsunami luego de que un potente terremoto de 7,5 grados en escala de Ritcher sacudiera la costa norte del país.

La Agencia Meteorológica japonesa informó que el sismo se produjo frente a la costa de Sanriku , en el norte de Japón, alrededor de las 16:53 a una profundidad de unos 10 kilómetros bajo la superficie del mar.

La agencia informó que se había detectado un tsunami de unos 80 centímetros en el puerto de Kuji , en la prefectura de Iwate , a una hora del sismo, y que se registró un tsunami más pequeño de 40 centímetros en otro puerto de la prefectura.

La alerta y el aviso de tsunami seguían vigentes en Japón, con advertencias de una ola de hasta 3 metros, pero el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que la amenaza de tsunami por el sismo “ya ha pasado”.

La agencia instó a los residentes en la región a alejarse de inmediato de la costa o de orillas de ríos y a refugiarse en terrenos más altos. También advirtió a las personas en la zona sobre posibles réplicas durante aproximadamente una semana, informó AP.

Iwate y otras tres prefecturas del norte emitieron avisos de evacuación no vinculantes a más de 128.000 residentes, según la agencia de gestión de desastres.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres dijo que los funcionarios estaban evaluando la situación, aunque por el momento no se habían reportado daños ni heridos, incluso en centrales eléctricas y otras instalaciones.

La Autoridad de Regulación Nuclear dijo que las centrales nucleares y las instalaciones relacionadas en la región estaban todas intactas y no se detectaron anomalías.

Las autoridades japonesas también emitieron un aviso para las zonas costeras del norte por un mayor riesgo de un posible gran terremoto inducido por el sismo del lunes.

Probabilidad de megaterremoto

La Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica de Japón dijeron que hay un 1% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto en la costa norte de Japón en la próxima semana aproximadamente tras el potente sismo cerca de la fosa de Chishima.

Los funcionarios dijeron que el aviso no es una predicción de terremoto, pero instaron a los residentes tomar precauciones, como adquirir alimentos de emergencia y tener una bolsa de emergencia por si acaso, mientras continúan con su vida diaria.

El aviso para la región es el segundo en los últimos meses. Se emitió uno tras otro gran sismo en diciembre, que dejó decenas de heridos. No ocurrió ningún gran sismo posterior.

Han pasado 15 años desde que un terremoto de magnitud 9,0 en Fukushima y un tsunami devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22.000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.