La final del Mundial 2026 impulsó un gasto récord: los argentinos desembolsaron hasta u$s58 millones + Agregar ámbito en









Un informe privado calcula que entre 3.000 y 5.900 argentinos decidieron viajar exclusivamente para la final entre Argentina y España. La compra de pasajes, alojamiento y entradas —que en reventa superan los u$s7.000— impulsaría una demanda adicional de divisas.

El estudio analiza el impacto económico de los que viajaron a último momento. Depositphotos

La definición del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo movilizó a miles de hinchas, sino también al mercado cambiario. Un informe de la consultora Qualy estimó que los argentinos que decidieron viajar a último momento para asistir a la final generarán una demanda adicional de divisas cercana a u$s58 millones, impulsada por la compra de pasajes, alojamiento y entradas.

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El estudio analiza el impacto económico del grupo de aficionados que viajó exclusivamente para el partido decisivo disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores.

Según la consultora, entre 3.000 y 5.900 argentinos integran el grupo de los llamados "viajeros incrementales", es decir, personas que resolvieron viajar únicamente para presenciar la final.

Ese segmento representa el principal motor de la demanda adicional de dólares. De acuerdo con las estimaciones, el 45% de los argentinos presentes en el estadio viajó exclusivamente para este encuentro, mientras que el 55% restante ya se encontraba en Estados Unidos siguiendo el desarrollo del torneo.

Tres escenarios posibles Qualy elaboró tres escenarios sobre la presencia argentina en el estadio:

Escenario bajo: 6.600 argentinos (8% de la capacidad), con unos 3.000 viajeros de último momento.

6.600 argentinos (8% de la capacidad), con unos 3.000 viajeros de último momento. Escenario base: 9.900 hinchas argentinos (12% del estadio), de los cuales 4.500 habrían viajado exclusivamente para la final.

9.900 hinchas argentinos (12% del estadio), de los cuales 4.500 habrían viajado exclusivamente para la final. Escenario alto: 13.200 argentinos (16% de la capacidad), con aproximadamente 5.900 viajeros incrementales. El informe señala que la presencia argentina está condicionada por el importante volumen de localidades previamente asignadas por la FIFA a patrocinadores, federaciones, compradores corporativos y otros compromisos comerciales. El impacto de los viajes de los argentinos al exterior Entradas por encima de los u$s7.000 El viaje también implicó afrontar el fuerte aumento del precio de las entradas. Bajo el esquema de precios dinámicos implementado por la FIFA, los valores oficiales se ajustan según la demanda, mientras que en el mercado de reventa las ubicaciones más económicas se negocian actualmente entre u$s7.000 y más de u$s10.000. A ese costo se suman los pasajes aéreos y el alojamiento, que también registraron fuertes incrementos ante la cercanía del partido y la elevada demanda generada por la presencia de la Selección Argentina en una nueva final del mundo.