Qué se sabe hasta ahora del Mundial 2030: cuándo se jugará, dónde y cuántos países participarán

España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán partidos especiales por el centenario del torneo.

La FIFA prepara una edición única por los 100 años del primer campeonato en Uruguay.

La FIFA ya trabaja en la próxima edición del torneo. El Mundial 2030 celebrará los 100 años de la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay y se desarrollará en tres continentes diferentes .

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La próxima cita tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos , aunque también contará con partidos especiales en Uruguay, Argentina y Paraguay como homenaje al centenario.

La organización confirmó que mantendrá el nuevo formato de 48 selecciones, aunque todavía está el debate sobre una posible ampliación a 64 equipos .

El Mundial 2030 tendrá como organizadores principales a España, Portugal y Marruecos , una candidatura conjunta que fue aprobada por la FIFA para albergar la mayor parte de los encuentros del torneo.

España volverá a recibir una Copa del Mundo después de 1982 , cuando organizó la edición que terminó con Italia como campeón. Portugal y Marruecos, en cambio, tendrán por primera vez la posibilidad de ser sedes.

La organización estará repartida entre Europa y África, con estadios, centros de entrenamiento y estructuras preparadas en diferentes ciudades.

Sin embargo, la próxima edición tendrá un componente especial: Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de la celebración del centenario.

Uruguay tendrá el encuentro más simbólico, ya que Montevideo fue sede del primer Mundial de la historia en 1930 y el estadio Centenario fue el escenario donde la selección local venció a Argentina en la final para convertirse en los ganadores del título.

Paraguay fue incluido por su vínculo institucional con el fútbol sudamericano, ya que allí se encuentra la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

¿Se vuelve a jugar en julio?

El Mundial 2030 volverá a disputarse durante los meses habituales del calendario internacional de fútbol. La competencia está prevista entre el 8 de junio y el 21 de julio.

Sin embargo, todavía resta por confirmarse si, como en Qatar 2022, el torneo debe moverse para fin de año, ya que es cuando las temperaturas son menos cálidas en Europa y África.

La próxima edición comenzará con los partidos especiales del centenario en Sudamérica y luego continuará con el desarrollo principal en España, Portugal y Marruecos.

Cuántos países participarán en el Mundial 2030

El Mundial 2030 mantendrá el formato de 48 selecciones que se estrenó en la Copa del Mundo 2026. Los conjuntos estarán divididos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Después de la fase inicial, los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria, que contará con 32 participantes. Desde esa instancia, el torneo continuará con encuentros de eliminación directa: 16avos de final, octavos, cuartos, semifinales y final. Con este formato, tendrá un total de 104 partidos.

Aunque, existe una propuesta impulsada por la Conmebol para ampliar excepcionalmente la edición del centenario a 64 equipos.

Alejandro Domínguez, presidente de la organización, elevó el pedido formal en abril del año pasado durante el 80° Congreso Ordinario de Conmebol.

"Solo una vez se cumplen 100 años. Por eso proponemos, por única vez, llevar este aniversario a 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial", declaró en su discurso de apertura. Esa propuesta incluye que Argentina, Paraguay y Uruguay sean sede de todos los encuentros de su propio grupo.

La propuesta está bajo estudio de la FIFA. "Sin duda, es un asunto que se examinará y debatirá en las comisiones pertinentes tras esta Copa del Mundo", señaló Gianni Infantino al medio suizo Bluewin.

"Al organizar una Copa del Mundo, es importante hacerlo pensando en todo el planeta, no solo en Europa y Sudamérica, sino realmente en el mundo entero. Todas las naciones deberían poder soñar con participar en el Mundial", continuó.

Y agregó: "Se puede apreciar que el nivel de los equipos es altísimo, y que sigue aumentando en todo el mundo. Si no se da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán de incentivos para seguir mejorando".