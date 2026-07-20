Lionel Messi no vuelve al país y no estará presente en el recibimiento de la Selección argentina + Agregar ámbito en









El capitán viajó directamente a Miami junto a Rodrigo De Paul y su ausencia dejó prácticamente descartado un recibimiento masivo para el plantel argentino.

La ausencia de Lionel Messi modificó el operativo previsto para el regreso de la Selección argentina.

La decisión de Lionel Messi de viajar directamente a Miami modificó el escenario previsto para el regreso de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. El capitán priorizó el reencuentro con su familia y no volverá al país junto al resto de la delegación, una determinación que debilitó definitivamente la posibilidad de organizar un recibimiento multitudinario para el plantel.

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La determinación de Messi impactó de lleno en los planes que se evaluaban una vez finalizada la Copa del Mundo. El rosarino eligió trasladarse directamente a Miami, donde volverá a encontrarse con su familia antes de reincorporarse a la actividad con Inter Miami. El mismo camino tomó Rodrigo De Paul, mientras que otros futbolistas también optaron por permanecer en Estados Unidos antes de regresar a sus clubes en Europa o comenzar sus vacaciones. De acuerdo con la información difundida por C5N, Scaloni integra el grupo que emprenderá el regreso al país.

Con ese panorama, la posibilidad de un recibimiento masivo perdió fuerza. Sin la presencia del capitán y con buena parte del plantel dispersándose hacia distintos destinos, dejó de tener sentido avanzar con un homenaje multitudinario para los subcampeones del mundo. En ese contexto, también comenzó a diluirse la alternativa de declarar un feriado nacional, una medida que se había mencionado en las horas posteriores a la final.

El plantel volverá de manera parcial, ya que varios futbolistas continuarán viaje desde Estados Unidos. La AFA confirmó que el arribo será parcial La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó que el regreso de la delegación no será completo. Solo una parte del plantel aterrizará en el país, mientras que varios integrantes iniciarán desde Estados Unidos sus respectivos viajes hacia otros destinos. De esa manera, Lionel Messi no formará parte del grupo que volverá a la Argentina en las próximas horas.

En paralelo, también quedó sin efecto cualquier posibilidad de una visita oficial a la Casa Rosada. De acuerdo con fuentes cercanas al plantel, esa alternativa nunca integró la planificación de la delegación, una postura que terminó de consolidarse con la decisión del capitán de permanecer fuera del país tras la final disputada ante España.

Lionel Messi priorizó el reencuentro con su familia antes de retomar la actividad con Inter Miami. @anpic4k Un regreso marcado por el silencio tras la derrota La caída frente a España dejó un clima de fuerte golpe anímico dentro del plantel argentino. Por ese motivo, los futbolistas evitaron realizar declaraciones al abandonar el estadio y optaron por mantener un perfil bajo luego del encuentro decisivo. Quien sí habló fue Lionel Scaloni, encargado de explicar la postura del grupo frente a los medios presentes. El entrenador expresó: "Estoy yo acá hablando con ustedes porque los chicos no quieren hablar y es comprensible", dejando en claro el estado emocional con el que los jugadores abandonaron el MetLife Stadium. Aunque no se descarta que Messi viaje a la Argentina en los próximos días, por ahora su prioridad fue instalarse en Miami para descansar y compartir tiempo con su familia antes de retomar los compromisos con su club. Mientras tanto, el esperado regreso de la Selección tendrá un perfil mucho más discreto del que muchos imaginaban tras la final del Mundial.