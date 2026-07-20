El mensaje de Messi tras el final del Mundial: "Una vez más logramos unirnos como país"

El capitán de la Selección argentina rompió el silencio y se refirió a lo que fue su sexto mundial. Habló del dolor por la derrota, agradeció el apoyo y evitó hacer referencia a su futuro. Además, felicitó a España por el título.

Lionel Messi rompió el silencio luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que valoró haber llegado una vez más al último partido por segundo certamen seguido, agradeció el apoyo de los argentinos y destacó la unión que generó la Selección. "Una vez más logramos unirnos como país", expresó. También felicitó al equipo de Luis De la Fuente y evitó referencias a su futuro.

El capitán se pronunció este lunes a través de su cuenta de Instagram donde calificó como "un dolor muy grande" a la final perdida ante la selección española por la mínima diferencia, en la que fue su segunda derrota en esta instancia tras la sufrida en Brasil 2014. Al igual que en aquel momento, el 10 afirmó que será una herida "que va a costar que cierre" , dado que Argentina se quedó a las puertas de un bicampeonato, un hito que tan solo Brasil e Italia lograron en casi 100 años.

A pesar del sufrimiento y la tristeza, Messi prefirió hacer hincapié en haber llegado una vez más a una final en el ciclo de Lionel Scaloni (la quinta en total, si se cuentan la dos Copa América y la Finalissima). "También me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", dijo.

Además de resaltar las victorias épicas ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, el rosarino también destacó la unidad que generó esta selección en el pueblo argentino. En ese sentido, resaltó "el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos", reconoció Messi, producto de la tristeza de la derrota, pero recalcó que "este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", un hito que debe ser celebrado y valorado.

Sobre el final del mensaje, aprovechó para enviar un mensaje a los argentinos. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", dijo y cerró con una congratulación hacia los ganadores del Mundial: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

La publicación de Messi sobre el Mundial 2026

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El capitán argentino publicó el mensaje en su cuenta personal de Instagram luego de caer en el encuentro decisivo del Mundial que se disputó en EEUU, México y Canadá. Argentina, pese a no poder coronar, logró una vez más llegar a la última instancia por séptima vez en su historia, una cifra que solo es superada por Alemania, que llegó a ocho finales con cuatro estrellas y cuatro subcampeonatos.

En su sexto mundial, Messi se convirtió en el segundo jugador en la historia -el primero de Argentina- en participar en tres finales junto con el brasileño Cafú, con la salvedad de que lo hizo a sus 39 años tras haber anotado ocho goles, haber dado cuatro asistencias y haber escalado transitoriamente a la cima de la tabla de goleadores históricos durante dos semanas al llegar a 20 goles en todas sus participaciones, cifra que luego fue superada por Kyliam Mbappé (22).

Si bien Pelé -único tricampeón-, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski también tienen en su cuenta personal haber estado en los planteles que llegaron a tres instancias finales, el primero no jugó el último partido de 1962 ya que se lesionó en la primera fase, el segundo no vio minutos en 1994, Matthäus no entró en 1982 y Pierre Littbarski se quedó en el banco en 1986.

Tras el final del Mundial, las dudas pasan sobre el futuro de Messi con la Albiceleste, una camiseta con la que disputó 207 encuentros y anotó 125 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador de la historia del Seleccionado por encima de Gabriel Batistuta (56), Sergio Aguero (42), Lautaro Martínez (40), Hernán Crespo (35) y Diego Maradona (32).

En sus más de dos décadas desde su debut, el rosarino conquistó el Mundial Sub 20 (2005), la medalla de oro de los Juegos Olímpicos (2008), la Copa América de Brasil (2021), la Finalissima (2022), el Mundial de Qatar (2022) y la Copa América de EEUU (2024). Además, registra cinco medallas de plata por los subcampeonatos de la Copa América de Venezuela, el Mundial de Brasil (2014), la Copa América de Chile (2015), la Copa América de EEUU (2016) y el Mundial de EEUU, México y Canadá (2026).