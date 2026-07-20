Con el Mundial terminado, el Gobierno vuelve a poner el foco en el Congreso y en 2027

El Ejecutivo se prepara para dejar atrás un mes en el que buena parte de la agenda pública quedó absorbida por el desempeño de la Selección argentina. La derrota frente a España en la final marcó el final del paréntesis futbolero y abrió paso a una segunda mitad del año que promete volver a concentrar tensiones y discusiones sobre el armado político.

En Casa Rosada admiten que durante las últimas semanas la actividad se vio alterada por los coletazos del caso Adorni, al que le siguió el Mundial de fútbol . Muchas definiciones fueron postergadas para después del campeonato deportivo y ahora el Ejecutivo buscará recuperar la iniciativa con una agenda que combina proyectos legislativos, reformas económicas y el inicio de un proceso de consolidación política que trasciende la gestión y empieza a mirar el próximo turno presidencial.

En ese sentido, el Ejecutivo reunió la semana pasada a su mesa política con el objetivo de ordenar el cronograma del segundo semestre y definir el camino de los proyectos que el oficialismo considera prioritarios . La intención es evitar nuevos tropiezos legislativos y mejorar la coordinación entre la Casa Rosada, los bloques aliados y los interlocutores con las provincias.

Sobre la mesa aparecen iniciativas que el Gobierno considera centrales para la segunda etapa de la gestión. Entre ellas figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en el régimen de Zonas Frías, las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, y el proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada , cuyo tratamiento quedó postergado para las próximas semanas tras las dificultades para reunir los apoyos necesarios en el Senado. A esto se suma un nuevo paquete de desregulaciones, redactado por el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La agenda parlamentaria, sin embargo, ya no se analiza únicamente en función de la gobernabilidad. Dentro del oficialismo comenzó a instalarse con mayor fuerza una discusión sobre la construcción política que deberá sostener una eventual candidatura de Javier Milei para buscar un segundo mandato. Son varios los dirigentes que entienden que las decisiones que se adopten durante este semestre tendrán impacto directo sobre el escenario de 2027.

Ese debate todavía convive con diferencias internas. Mientras un sector propone avanzar rápidamente en la consolidación territorial de La Libertad Avanza y fortalecer la estructura partidaria, otros sostienen que el principal activo seguirá siendo la gestión económica y que cualquier discusión electoral debe quedar subordinada a la aprobación de las reformas pendientes . La convivencia entre ambas miradas empezará a ponerse a prueba durante los próximos meses.

Javier Milei retoma su agenda internacional

En paralelo, el Presidente retomará una intensa agenda internacional. Tras el Mundial Javier Milei retomará su agenda internacional con una gira por la región que también tiene un fuerte contenido político. Viajará a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, en un nuevo gesto de respaldo al bolsonarismo y de confrontación con Luiz Inácio Lula da Silva.

Javier Milei planifica varios viajes en las próximas semanas.

También está previsto que asista a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, mantenga una reunión bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y viaje a Colombia, donde participará de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, otro de los dirigentes con los que busca consolidar un eje regional de gobiernos de derecha. En el medio, el mandatario también recorrerá el interior del país. Según pudo saber este medio, se hará un hueco para visitar Catamarca en agosto. Allí recorrerá, junto a Raúl Jalil, una planta de carbonato de litio.

Mientras tanto, el Congreso volverá a convertirse en el principal escenario de disputa. El oficialismo deberá reconstruir mayorías circunstanciales para sacar adelante su paquete de reformas y, al mismo tiempo, administrar las tensiones que dejaron algunos debates recientes, como el cuarto intento por sesionar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, donde quedaron expuestas diferencias tanto con sectores dialoguistas como dentro de la propia coalición de gobierno.

El Mundial que el Gobierno no logró capitalizar

El Mundial también dejó un balance político incómodo para Javier Milei. A lo largo del torneo, el Gobierno ensayó distintas estrategias para vincularse con el fenómeno que despertó la Selección, aunque ninguna terminó de consolidarse.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

Primero quedaron expuestas las tensiones con la AFA y Claudio Tapia, atravesadas además por disputas internas dentro del oficialismo. Luego llegaron los gestos de alineamiento con Donald Trump durante la Copa del Mundo y la polémica por las advertencias oficiales en torno a las banderas de Malvinas que finalmente los propios jugadores exhibieron tras la semifinal. Más tarde apareció la invitación a celebrar en la Casa Rosada, aun cuando el Presidente anticipó que permanecería en Olivos.

Finalmente, el anuncio de un feriado nacional tras la derrota frente a España, una medida que nunca llegó a instrumentarse y perdió sentido cuando se confirmó que Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros jugadores ni siquiera regresarían al país con la delegación. Con el Mundial terminado, en Balcarce 50 saben que se acabó el tiempo de intentar subirse al clima futbolero y que la atención volverá a concentrarse en una agenda mucho menos épica y bastante más exigente.