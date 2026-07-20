Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 20 de julio

El dólar oficial alcanzó los $1.507, mientras que el blue se ubicó a $1.530, y el MEP a $1.519. El viernes, los activos argentinos se hundieron hasta más de 2% en Wall Street y el riesgo país saltó cerca de los 420 puntos.

Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo, que supera los u$s85 para el barril de Brent.

Este lunes, el INDEC informará el informe de Intercambio Comercial Argentina (ICA) del mes de junio.