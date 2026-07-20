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20 de julio 2026 - 09:17

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 20 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial alcanzó los $1.507, mientras que el blue se ubicó a $1.530, y el MEP a $1.519. El viernes, los activos argentinos se hundieron hasta más de 2% en Wall Street y el riesgo país saltó cerca de los 420 puntos.

Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo, que supera los u$s85 para el barril de Brent.

Este lunes, el INDEC informará el informe de Intercambio Comercial Argentina (ICA) del mes de junio.

El dólar minorista se sostiene arriba de $1.500 tras una baja semanal y el mercado analiza posibles catalizadores

El tipo de cambio mayorista cerró el viernes en $1.478 y acumuló una caída de $10 en la semana. Los analistas destacan el regreso del interés por las inversiones en pesos, aunque advierten que la próxima decisión de Moody's y el escenario internacional seguirán marcando el rumbo del mercado.

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ARCA volvió a prorrogar el Impuesto a las Ganancias: extienden el plazo para presentar la declaración jurada: hasta cuándo y cómo presentarla

A través de la Resolución General 5876/2026, el organismo movió al 27 de agosto el vencimiento para la declaración jurada del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025, aunque mantuvo el pago del saldo el 27 de julio.

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Wall Street sufrió por partida doble: más por la inteligencia artificial, que por la guerra en Irán

Arrancó con el pie derecho la temporada de balances. Sin embargo, genera gran preocupación el enorme gasto en inteligencia artificial (y no deja de crecer), y en menor medida el fin de la tregua por el control del estrecho de Ormuz.

Por José Siaba Serrate

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El día después de la final del Mundial 2026: Javier Milei apuesta a relanzar su agenda económica con reformas y baja del riesgo país

El Gobierno buscará aprovechar el cambio de clima político tras la Copa del Mundo para impulsar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, avanzar con la ley de Inocencia Fiscal y consolidar la baja del riesgo país.

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