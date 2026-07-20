Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 20 de julio

El dólar oficial alcanzó los $1.507, mientras que el blue se ubicó a $1.530, y el MEP a $1.519. El viernes, los activos argentinos se hundieron hasta más de 2% en Wall Street y el riesgo país saltó cerca de los 420 puntos.
El dólar minorista se sostiene arriba de $1.500 tras una baja semanal y el mercado analiza posibles catalizadores
El tipo de cambio mayorista cerró el viernes en $1.478 y acumuló una caída de $10 en la semana. Los analistas destacan el regreso del interés por las inversiones en pesos, aunque advierten que la próxima decisión de Moody's y el escenario internacional seguirán marcando el rumbo del mercado.