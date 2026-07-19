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19 de julio 2026 - 09:47

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 19 de julio en el Mundial 2026

Argentina y España definirán este domingo al campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Argentina y España definirán este domingo al campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La Selección de Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022 e intentará conquistar el bicampeonato frente a España con Lionel Messi como gran referente.

Argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 ante España con un objetivo histórico: defender la corona conquistada en Qatar 2022 y convertirse en bicampeón del mundo. El encuentro se jugará desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras eliminar a Inglaterra en las semifinales y buscará sumar la cuarta estrella de su historia. Del otro lado estará España, que alcanzó la final luego de vencer a Francia y quiere conquistar su segundo título mundial.

La gran figura volverá a ser Lionel Messi, que disputará su tercera final de una Copa del Mundo y buscará agregar un nuevo título con la Selección argentina. Mientras tanto, Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la formación: una en el lateral derecho y otra en el mediocampo, que terminará de definir antes del duelo del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Potencias millonarias en la final del Mundial 2026: cuánto valen los planteles de Argentina y España

El Mundial 2026 suma su último capítulo en lo que será recordada como la edición más ambiciosa en la historia del torneo. Argentina y España definirán al campeón del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, prometiendo un duelo tan reñido como apasionante.

Ambos planteles están entre los mejor valorados de todo el certamen, pero hay uno que en cuestiones económicas tiene una enorme ventaja. Eso sí, los dos están lejos de los primeros lugares, pero enfrentaron a las plantillas más caras y lograron derrotarlas con sus propias armas.

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Lionel Messi frente a Lamine Yamal, el duelo entre el rey del fútbol y el heredero al trono

Lionel Messi y Lamine Yamal, las figuras de Argentina y España en el Mundial 2026.

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La final entre la Selección argentina y España del Mundial 2026 tendrá un duelo aparte. La rivalidad entre Lionel Messi y Lamine Yamal, que se viene generando en los últimos días, es en parte por las similitud que hay entre ambos futbolistas y los diferentes momentos en que se encuentran sus carreras: uno va por su tercera —¿y última final? — y el otro disputará la primera en su carrera.

Cabe recalcar que ambos jugadores salieron de las juveniles del Barcelona, hecho que los relaciona indudablemente de forma directa. Cuando apareció Messi, allá por el 2004, los españoles se quedaron boquiabiertos por su rendimiento individual y por las cosas que podía lograr en el campo de juego. Y algo parecido sucedió con el español, que debutó a los 15 años en 2023, llamando la atención de sus rivales por cómo los dejaba desparramados por el césped.

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Argentina va en busca del bicampeonato ante España en su séptima final del Mundial

Argentina jugará este domingo la final del Mundial 2026 2026 ante España. Desde las 16hs, la campeona del mundo defenderá el título obtenido en Qatar 2022 e irá en busca de conquistar el bicampeonato y la cuarta estrella. Enfrente, la selección ibérica intentará impedir una nueva coronación argentina y buscará bordarle la segunda estrella al escudo ibérico.

El partido de esta tarde será a todas luces un partido histórico. El ciclo de Lionel Scaloni, uno de los más ganadores de la historia, tratará de ampliar la vitrina argentina con una nueva Copa del Mundo tras las obtenidas en Argentina 1978 (con César Luis Menotti y Mario Kempes) en México 1986 (con Diego Maradona y Carlos Bilardo), y la conquista de cuatro años atrás bajo su conducción.

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