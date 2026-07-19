Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 19 de julio en el Mundial 2026

Lionel Messi frente a Lamine Yamal, el duelo entre el rey del fútbol y el heredero al trono

Lionel Messi y Lamine Yamal, las figuras de Argentina y España en el Mundial 2026.

La final entre la Selección argentina y España del Mundial 2026 tendrá un duelo aparte. La rivalidad entre Lionel Messi y Lamine Yamal, que se viene generando en los últimos días, es en parte por las similitud que hay entre ambos futbolistas y los diferentes momentos en que se encuentran sus carreras: uno va por su tercera —¿y última final? — y el otro disputará la primera en su carrera.

Cabe recalcar que ambos jugadores salieron de las juveniles del Barcelona, hecho que los relaciona indudablemente de forma directa. Cuando apareció Messi, allá por el 2004, los españoles se quedaron boquiabiertos por su rendimiento individual y por las cosas que podía lograr en el campo de juego. Y algo parecido sucedió con el español, que debutó a los 15 años en 2023, llamando la atención de sus rivales por cómo los dejaba desparramados por el césped.

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