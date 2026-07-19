Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 19 de julio en el Mundial 2026

Argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 ante España con un objetivo histórico: defender la corona conquistada en Qatar 2022 y convertirse en bicampeón del mundo. El encuentro se jugará desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Potencias millonarias en la final del Mundial 2026: cuánto valen los planteles de Argentina y España
El Mundial 2026 suma su último capítulo en lo que será recordada como la edición más ambiciosa en la historia del torneo. Argentina y España definirán al campeón del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, prometiendo un duelo tan reñido como apasionante.
Ambos planteles están entre los mejor valorados de todo el certamen, pero hay uno que en cuestiones económicas tiene una enorme ventaja. Eso sí, los dos están lejos de los primeros lugares, pero enfrentaron a las plantillas más caras y lograron derrotarlas con sus propias armas.