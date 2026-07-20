El petróleo roza los u$s90 ante nuevos ataques en Medio Oriente y Wall Street espera los balances de las tecnológicas

El Brent volvió a acercarse a los u$s91 por barril ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Los inversores también ponen el foco en los resultados de Alphabet, Tesla e Intel, que serán clave para medir el futuro del boom de la inteligencia artificial.

Las acciones europeas también ceden por temor a presiones del Brent.

Los mercados financieros comienzan la semana con cautela, en una rueda marcada por dos factores que concentran la atención de los inversores: el renovado avance del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el inicio de una nueva temporada de balances de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos.

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En las primeras operaciones del lunes, el Brent llegó a subir más de un 3% hasta los u$s 90,95 por barril para ubicarse en u$s88 en el momento de escritura de esta nota, mientras que el WTI avanzó cerca de un 3%, hasta los u$s 84 para ubicarse nuevamente en u$s81 , luego de que Estados Unidos e Irán profundizaran los ataques cruzados por novena jornada consecutiva.

La preocupación del mercado vuelve a centrarse en el estrecho de Ormuz , por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que consume el mundo. La reducción del tráfico marítimo y el incremento de los costos de los seguros alimentan los temores sobre una interrupción del suministro energético global.

Desde ING advirtieron que, si la escalada continúa, el mercado podría enfrentar un escenario de mayores restricciones sobre la oferta de crudo, mientras que Capital Economics señaló que un conflicto prolongado podría comenzar a trasladarse con mayor intensidad a los mercados financieros y a las expectativas de inflación.

No obstante, algunos analistas consideran que el impacto aún permanece contenido. En Bankinter sostienen que, mientras el Brent se mantenga por debajo de los u$s100 por barril, el efecto sobre la inflación global seguiría siendo limitado.

En este contexto, las acciones europeas cotizan a la baja el lunes mientras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsó los precios del petróleo, avivando las preocupaciones sobre la inflación antes de otra temporada de resultados corporativos.

Wall Street espera una semana clave para las tecnológicas

Además del frente geopolítico, los inversores seguirán de cerca la publicación de resultados de algunas de las compañías más importantes del sector tecnológico.

Alphabet y Tesla presentarán sus balances el miércoles, mientras que Intel hará lo propio el jueves. El mercado espera conocer si las fuertes inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial comienzan a traducirse en un crecimiento sostenido de ingresos.

Los analistas consideran que Alphabet será una de las compañías más observadas. Un crecimiento sólido en los negocios vinculados a la nube y la inteligencia artificial podría impulsar nuevamente al sector tecnológico, mientras que cifras por debajo de las expectativas podrían profundizar la reciente toma de ganancias.

El Nasdaq cerró la semana pasada con una caída cercana al 4%, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia acumuló un retroceso del 10%, reflejando la creciente cautela de los inversores frente a las valuaciones del sector.

Alphabet y Tesla presentarán sus balances el miércoles, mientras que Intel hará lo propio el jueves. Imagen: Freepik

La competencia china vuelve a desafiar el liderazgo estadounidense

La inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales motores de Wall Street, aunque también una fuente creciente de incertidumbre.

El reciente lanzamiento del modelo Kimi K3, desarrollado por la empresa china Moonshot AI, volvió a despertar inquietud entre los inversores. El mercado interpreta que los avances de los modelos chinos, considerablemente más económicos y de código abierto, podrían ejercer presión sobre gigantes como OpenAI y Anthropic.

Según analistas de Swissquote, una mayor competencia obligaría a las compañías estadounidenses a reducir precios para mantener participación de mercado, poniendo en riesgo las elevadas valuaciones que hoy exhibe el sector.

Actualmente, OpenAI cotiza implícitamente a unas 34 veces sus ingresos anuales, mientras que Anthropic alcanza aproximadamente 21 veces, múltiplos que dejan poco margen frente a una eventual desaceleración del crecimiento o una compresión de márgenes.

Los especialistas advierten que una corrección en estas empresas podría extenderse al resto del ecosistema de inteligencia artificial, afectando a fabricantes de chips, proveedores de infraestructura en la nube, operadores de centros de datos e incluso entidades financieras vinculadas al financiamiento del sector.

Qué seguirá el mercado

Además de los balances corporativos, durante la semana también se conocerán nuevos indicadores sobre la economía estadounidense, entre ellos las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y los índices PMI de manufactura y servicios de julio.

Los inversores también se preparan para la reunión de política del Banco Central Europeo a finales de esta semana. Se espera de forma generalizada que el banco central deje las tasas de interés sin cambios.

Los participantes del mercado vigilarán de cerca la reunión en busca de cualquier señal sobre la futura trayectoria de la política monetaria, particularmente mientras el aumento de los precios del petróleo añade preocupaciones de que la inflación pueda mantenerse elevada.

Con el petróleo nuevamente bajo presión por la situación en Medio Oriente y las tecnológicas enfrentando una prueba clave para justificar sus valuaciones, los próximos días podrían definir el rumbo de Wall Street y del apetito global por el riesgo.