El deporte apuesta por la tecnología y convierte los datos en una nueva arena de competencia

La presión por experiencias digitales en tiempo real impulsa a la industria deportiva a invertir en IA, datos y arquitecturas abiertas para responder a las nuevas demandas de los fans.

El deporte ha dejado de ser sólo entretenimiento para consolidarse como una industria tecnológica impulsada por datos. Detrás de cada campeonato o evento global existe un negocio multimillonario que necesita mantenerse actualizado y adaptarse a los cambios en el comportamiento de la audiencia. Hoy es necesario invertir en experiencias omnicanal, con soluciones digitales que integren inteligencia artificial, datos y nuevas infraestructuras para responder a las expectativas del público.

Un estudio reciente de IBM, realizado con más de 20 mil fans en 12 países, reveló que el 85% considera que la integración de la tecnología en su experiencia deportiva tiene un alto valor. Además, el 80% cree que la tecnología, en particular la inteligencia artificial, será el principal factor que influirá en la forma en que consumen deportes hasta 2027. Asimismo, más de la mitad (56%) de los encuestados afirma que le gustaría contar con análisis y comentarios basados en IA durante los eventos deportivos.

Este nuevo patrón de consumo ha llevado a ligas, clubes y organizadores a acelerar las inversiones en inteligencia artificial, datos e infraestructura digital , en una transformación que ya se observa en la práctica. En la Fórmula 1, la colaboración entre IBM y Scuderia Ferrari HP dio como resultado una aplicación que utiliza IA para transformar grandes volúmenes de datos de las carreras en contenido personalizado para los aficionados. Durante una competencia, los autos generan más de un millón de datos por segundo, información que ahora se convierte en análisis, insights y experiencias digitales en tiempo real.

La aplicación fue desarrollada sobre una plataforma de nube híbrida escalable y segura: Red Hat OpenShift, de Red Hat. Esta solución open source permite integrar sistemas, escalar aplicaciones y procesar información de forma instantánea, un requisito cada vez más crítico en entornos deportivos de alto rendimiento.

red hat 2 Thiago Araki.

“La capacidad de integrar datos, escalar aplicaciones y responder en tiempo real es esencial para empresas y gobiernos, y también para el deporte, ya que aporta libertad de elección, flexibilidad y escala. Con plataformas abiertas como OpenShift, es posible no solo generar nuevos modelos de negocio, sino también ofrecer experiencias más ricas, personalizadas y conectadas para los fans”, afirma Thiago Araki, director senior de tecnología para América Latina en Red Hat.

De las pantallas a los estadios

Según Red Hat, el uso de tecnologías abiertas ha ganado terreno en la industria deportiva al permitir una mayor interoperabilidad y velocidad en el desarrollo de aplicaciones. En la práctica, esto habilita desde aplicaciones para los fanáticos hasta sistemas que operan datos en tiempo real in situ durante los partidos.

red hat1

Red Hat OpenShift se ha convertido en un pilar central para una solución de Contenedores como Servicio (CaaS), ayudando a organizaciones a adoptar arquitecturas modernas que mejoran la experiencia de los aficionados en estadios de Europa. Entre los beneficios potenciales se incluyen la gestión de multitudes en grandes eventos mediante sistemas integrados con CCTV y conectividad inalámbrica y la capacidad de ofrecer servicios en tiempo real que impulsan el engagement, apoyados en redes 5G y arquitecturas de nube flexibles.

red hat 5 Bruno Machado.

“Soluciones abiertas como Red Hat OpenShift simplifican la creación y el despliegue de la inteligencia artificial en entornos híbridos, ofreciendo una plataforma con la flexibilidad de ejecutarse en infraestructuras on-premise, en la nube y en el edge. ¿Qué significa esto para el deporte? Facilidad en la adopción de la IA, innovación acelerada y nuevas oportunidades de ingresos, además de una experiencia de alto nivel para los aficionados dentro y fuera del campo”, añade Bruno Machado, director de OpenShift para América Latina en Red Hat.

La tecnología de vanguardia a escala global en el deporte de élite

Uno de los principales eventos deportivos del planeta, la competencia internacional de fútbol ya está alineada con esta nueva configuración global de la industria. El torneo, que se espera atraiga a 6,5 millones de fanáticos y contribuya con más de 40 mil millones de dólares al PBI global, según un informe de OpenEconomics, promete ser el más tecnológico de la historia, con capacidad para soportar interacciones simultáneas que van desde transmisiones digitales hasta plataformas de engagement en tiempo real. La arquitectura de esta experiencia está construida por diversos gigantes tecnológicos, incluidos socios estratégicos de Red Hat, que proporcionan una base robusta para la escalabilidad del torneo en la nube y con inteligencia artificial.

red hat 6 Paulo Ceschin.

"En el fútbol, al igual que en la tecnología, el éxito depende de una estructura capaz de sostener cada movimiento. Un equipo campeón se construye sobre una defensa sólida que permite que el ataque brille con total libertad. Es un ecosistema trabajando para poner la tecnología al servicio de una experiencia mucho más robusta y memorable", destaca Paulo Ceschin, director senior del ecosistema de socios para América Latina en Red Hat.

A medida que se acerca el evento deportivo más importante del año, queda claro que el deporte se consolida como una plataforma digital a escala global. En este contexto, la ventaja competitiva ya no depende únicamente del rendimiento en el campo, sino de la capacidad de transformar datos en experiencia y engagement. Fuera de las cuatro líneas, la competencia ya está en marcha, y cada vez más definida por quienes mejor combinan deporte, datos e innovación.