El ENACOM aprobó el proyecto "AlertAR" y asignó $12.000 millones del Fondo del Servicio Universal

La resolución 1387/2025 habilita la financiación para implementar un sistema nacional de alertas vía cell broadcast, destinado a emergencias, catástrofes y advertencias de seguridad pública.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó formalmente el Proyecto Específico “Sistema de Alerta Temprana – AlertAR”, una iniciativa destinada a difundir mensajes inmediatos en situaciones de emergencia a través de la tecnología cell broadcast. La medida quedó oficializada mediante la resolución 1387/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El proyecto se enmarca dentro del Programa Conectividad de Interés Público, y su objetivo es financiar la adquisición de infraestructura activa y pasiva para mejorar la gestión de protocolos de prevención, alertas meteorológicas extremas, desastres naturales y advertencias de seguridad pública.

Para su ejecución, el organismo asignó $12.000 millones del Fondo del Servicio Universal, que se nutre de aportes de los licenciatarios de servicios TIC. La cifra surge de presupuestos presentados por distintos proveedores y contempla un adicional del 20% para evitar que eventuales variaciones frustren la licitación.

La iniciativa, que lleva la firma del interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, y fue solicitada inicialmente por el Ministerio de Seguridad y avalada por diversas áreas técnicas del ENACOM. Además, la resolución aprueba los modelos de convenios que serán firmados con las empresas prestadoras y con el propio ministerio para llevar adelante la implementación del sistema.