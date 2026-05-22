El BCRA tuvo su mayor compra semanal del mes y ya acumuló casi u$s9.000 millones en el año

La autoridad monetaria adquirió otros u$s139 millones y llevó las compras de 2026 a u$s8.986 millones. En tanto, las reservas brutas subieron u$s52 millones y finalizaron en u$s46.803 millones, nuevo máximo desde febrero.

El BCRA cerró la semana con compras por más de u$s900 millones y el acumulado anual quedó al borde de los u$s9.000 millones, en medio de una fuerte liquidación del agro.

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo comprador este viernes 22 de mayo y acumuló adquisiciones por más de u$s900 millones en la semana , en medio de una fuerte liquidación de divisas del agro y de un mercado cambiario con mayor volumen. La autoridad monetaria compró u$s139 millones en la rueda y llevó el saldo semanal a u$s909 millones.

Con este resultado, las compras netas de mayo ascendieron a u$s1.835 millones , mientras que en lo que va de 2026 el acumulado llegó a u$s8.986 millones , por lo que quedó al borde de superar la barrera de los u$s9.000 millones.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, subieron u$s52 millones frente a la rueda anterior y finalizaron en u$s46.803 millones . La mejora fue más moderada que las compras realizadas en el mercado oficial, en una jornada en la que también incidieron movimientos de cotización de activos y divisas que integran las tenencias del Central.

En ese sentido, las principales monedas de la canasta del DEG mostraron variaciones mixtas frente al dólar: el euro retrocedió 0,13%, el yuan se apreció 0,12%, el yen cayó 0,08% y la libra avanzó 0,05%. Como las reservas se expresan en dólares, estos movimientos pueden generar cambios contables sobre el valor de los activos denominados en otras monedas.

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió $13,5, equivalente a 0,97%, y cerró en $1.403 para la venta . De esta manera, perforó nuevamente la zona de los $1.400 y alcanzó su nivel más alto en lo que va de mayo , tras la baja registrada en la rueda previa.

Aun así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este viernes se ubicó en $1.744,12. Así, el tipo de cambio mayorista quedó 24,3% por debajo del límite superior, una distancia que se mantiene cerca de máximos de los últimos 11 meses.

Soja agro cosechadora campo La exportación del agro continúa impulsando el ingreso de divisas.

La liquidación del agro sostuvo las compras, pero apareció demanda de cobertura

La dinámica cambiaria de la semana volvió a estar marcada por el fuerte ingreso de dólares del sector agroexportador. Ese flujo le permitió al Banco Central sostener el ritmo de compras y reforzar reservas, aunque en la última rueda apareció una mayor demanda vinculada al cierre de posiciones de fin de mes.

En el segmento de contado, las operaciones superaron los u$s825,1 millones. El operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, señaló que los volúmenes negociados tanto en contado como en futuros sugieren que el proceso de cierre de fin de mes ya comenzó, lo que activó demanda por cobertura y por vencimientos que operan hacia el final de la semana próxima.

En futuros, los contratos operaron con subas generalizadas en los tramos de 2026 y algunos de 2027, con una variación promedio positiva de 0,63%. El volumen negociado alcanzó unos u$s1.517 millones. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.407 para fines de mayo y de $1.616 para diciembre.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,72% para junio y 1,84% para julio en términos mensualizados. Por contrato, las subas fueron generalizadas, con foco en los tramos más cortos: mayo avanzó 0,79%, junio 0,84%, julio 0,86%, agosto 0,88%, septiembre 0,73%, octubre 0,71%, noviembre 0,41%, diciembre 0,50%, enero 0,43%, febrero 0,42%, marzo 0,35% y abril 0,28%.

A nivel minorista, el dólar subió a $1.425 para la venta en el Banco Nación. Así, el dólar tarjeta se posicionó en $1.852,5. Según el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el oficial promedio alcanzó los $1.419,74, con un avance diario de 0,57%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP subió 0,40% hasta $1.431,92, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,40% y se ubicó en $1.485,59. En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo estable en $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. La brecha entre el oficial y el blue quedó en apenas 1,6%.

El Tesoro, el FMI y las reservas quedaron bajo la lupa del mercado

Más allá de la mejora diaria de reservas, el mercado sigue atento a la capacidad del Banco Central para transformar las compras del mercado oficial en una acumulación sostenida de divisas. Ese punto ganó relevancia luego de que los datos monetarios confirmaran que el Tesoro compró u$s1.700 millones al BCRA el pasado 18 de mayo.

Con esa operación, las compras acumuladas de divisas del Tesoro a la autoridad monetaria en lo que va del año ya ascienden a u$s5.410 millones, frente a los u$s8.986 millones adquiridos por el BCRA en el mercado oficial. Como resultado, los depósitos en dólares del Tesoro en el Central alcanzaron los u$s2.405 millones al 19 de mayo, incluso antes del nuevo desembolso del FMI por u$s1.000 millones.

En las últimas horas del ayer, el Directorio del FMI aprobó la revisión del EFF y habilitó ese desembolso, que ingresará a las reservas el martes próximo. El comunicado del organismo destacó la implementación del programa de acumulación de reservas del BCRA, aunque también confirmó el incumplimiento de la meta de reservas netas de diciembre.

En paralelo, el Gobierno anunció una reducción permanente de retenciones para algunos productos agrícolas y la eliminación temporal de derechos de exportación para sectores industriales como automotriz, petroquímica y maquinaria. En el caso de trigo y cebada, la alícuota bajará de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026, mientras que para la soja se anticipó una reducción gradual desde enero de 2027.

En el mercado interpretan que la medida apunta más a influir sobre las decisiones de inversión de la próxima campaña que a acelerar la liquidación inmediata de divisas. El impacto fiscal de corto plazo luce acotado, dado que la liquidación de trigo de la campaña 2025/26 ya ocurrió y la reducción gradual para soja recién comenzaría el año próximo.

El economista en jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que los activos argentinos muestran un buen desempeño relativo pese a la falta de resolución de la guerra entre EEUU e Irán, tanto a nivel bursátil como cambiario. “Los catalizadores generales igualmente seguirán siendo el fortalecimiento de la posición de reservas, la posibilidad o no de emitir nuevamente un bono internacional, y la dinámica de la economía real, en especial en sectores rezagados”, explicó.

“Esto último es importante más que nada por el impacto en ingresos y humor social, dado que efectos sobre la actividad demoran algo más en materializarse y las elecciones están a poco más de un año de distancia”, agregó el especialista.

Por ahora, el BCRA logró aprovechar la ventana estacional de oferta de divisas y cerró la semana con más de u$s900 millones comprados. El desafío hacia adelante será sostener esa acumulación cuando pierda intensidad la liquidación del agro y aumente la demanda de cobertura cambiaria.