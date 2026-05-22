El dólar blue cerró se sostuvo este viernes a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal acumuló su segunda semana al alza y se ubicó cerca de máximos de mayo.
El dólar blue avanzó por segunda semana consecutiva y se consolidó por encima de los $1.420
El billete paralelo acumula una suba de $25 en lo que va de mayo, pero la distancia con el oficial se acortó en términos porcentuales.
-
Mercados: el dólar minorista tocó su máximo del mes, mientras ADRs cayeron, pero riesgo país bajó
-
El BCRA tuvo su mayor compra semanal del mes y ya acumuló casi u$s9.000 millones en el año
En efecto, el tipo de cambio paralelo suma $25 en las últimas dos semanas, pero arrastra una baja de $105 (-6,9%) en lo que va del año. En tanto, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista es de 1,6%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 22 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.403 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 22 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.486,87 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,0%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 22 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.431,92 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.477,06, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.895,83, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA