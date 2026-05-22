El dólar blue avanzó por segunda semana consecutiva y se consolidó por encima de los $1.420

El billete paralelo acumula una suba de $25 en lo que va de mayo, pero la distancia con el oficial se acortó en términos porcentuales.

El dólar blue cerró la semana al alza pese a los retrocesos de los últimos días.

El dólar blue cerró se sostuvo este viernes a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, el billete informal acumuló su segunda semana al alza y se ubicó cerca de máximos de mayo .

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En efecto, el tipo de cambio paralelo suma $25 en las últimas dos semanas, pero arrastra una baja de $105 (-6,9%) en lo que va del año. En tanto, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista es de 1,6%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.403 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.486,87 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,0% .

El dólar MEP cerró a $1.431,92 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.477,06, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.895,83, según Binance.