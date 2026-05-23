Así es Dhevana Kandu, la cueva donde murieron los cinco buzos italianos en Maldivas

Una organización compartió imágenes de la cripta ubicada en el Atolón de Vaavu. Fueron tomadas por un rescatista finlandés que participó en la recuperación de los cuerpos y detallaron que en "las secciones interiores más estrechas, la visibilidad puede desaparecer rápidamente".

La cueva se encuentra a 60 metros de profundidad llamada Dhevana Kandu, en el Atolón de Vaavu.

La muerte de cinco buzos italianos conmovió en los últimos días al mundo del buceo luego de que fueran absorbidos por una cueva submarina en la zona de Maldivas . Ahora se conocieron las primeras imágenes de la cripta ubicada a 60 metros de profundidad en la que fueron encontrados.

Se trata del interior de la cueva Dhevana Kandu, en el Atolón de Vaavu, Maldivas . Las fotos fueron tomadas por el rescatista finlandés Sami Paakkarinen , quien participó del operativo para recuperar los cuerpos, y fueron difundidas por la organización Divers Network Alert (DAN) Europe .

En las imágenes se puede ver una luz natural que desaparece cuando se avanza en la cueva: los túneles muestran una excesiva oscuridad y demuestran que sin las linternas de los buzos no hay visibilidad.

Además, DAN Europe publicó un comunicado con detalles del operativo, que se extendió durante cuatro días, del 18 al 21 de mayo, y que incluyó una vasta cooperación internacional junto a la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas, el Servicio de Policía de Maldivas, un equipo finlandés de buceo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y otras organizaciones .

“Por primera vez, las fotos muestran al equipo de rescate operando dentro de la sección inicial de la caverna, donde la luz natural aún se filtra por la entrada antes de que el sistema se sumerja en la oscuridad", indicó la organización.



En una segunda serie de imágenes, se documentan "las secciones interiores más estrechas de la cueva, donde la visibilidad puede desaparecer rápidamente debido a la alteración de los sedimentos coralinos y la navegación se vuelve más compleja".

Embed - DAN Europe on Instagram: "Into Thinwana Kandu / Part I At the cave entrance. - The first striking images from the cave system, captured during the final dive of the mission by @sami_paakkarinen for DAN. For the first time, the photos show the rescue team operating inside the initial cavern section where natural light still filters through the entrance before the system descends into darkness. - Honor to the rescuers and the team. A prayer for the victims and their loved ones. We continue to work closely with the authorities as the case moves forward." View this post on Instagram

“Se presume que los buceadores no pudieron encontrar el camino de regreso a la salida, probablemente debido a la desorientación dentro del sistema de cuevas”, indicó la empresa respecto a la posible hipótesis del causal de muerte. El esquema de la cueva muestra un ingreso estrecho, un corredor tipo sifón y una gran cámara final con múltiples ramificaciones sin salida, donde fueron hallados los cuerpos.

El equipo utilizó sistemas técnicos avanzados, incluidos de respirador de circuito cerrado, que recicla el gas exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, lo que permite “inmersiones significativamente más largas”, señaló la organización.

cueva de maldivas muerte italianos El equipo utilizó sistemas técnicos avanzados, incluidos de respirador de circuito cerrado, que recicla el gas exhalado y elimina el dióxido de carbono. @JackLinFLL

Por otro lado, los restos de los italianos fueron repatriados a primera hora de este sábado, según informó un portavoz del gobierno maldivo. Habían desaparecido el 14 de mayo. El cuerpo de su instructor de buceo italiano fue recuperado en aquel momento en el exterior de la cueva y devuelto a su país.

Qué es el "Efecto Venturi", una de las hipótesis de la muerte de los buzos italianos

La conmoción tras la muerte y rescate de los cinco buzos italianos que recorrían el agua de Maldivas sumó un nuevo capítulo tras una de las hipótesis que trascendió en las últimas horas por la causa de su deceso. Se trata del "Efecto Venturi", una posible explicación sobre lo que sufrieron sus cuerpos al sumergirse.

La presión fue causada por la forma particular del sitio submarino, que cuenta con una entrada y una salida, según publicó el medio italiano Corriere della Sera. Esta hipótesis, a su vez, fue negada por el buceador maldivo Shafraz Naeem, quien cuenta con el récord de inmersiones en la cueva Alimatha.

“Nunca me aventuré en la tercera cámara, pero nunca escuché hablar de una salida. ¿Y adónde llevaría esa salida?”, comentó Naeem. A su vez, el portavoz presidencial Mohameed Hussain Shareef informó que los dos últimos cuerpos fueron recuperados por tres buzos finlandeses, con apoyo de la guardia costera y la policía de Maldivas.