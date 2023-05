El Fondo (vía Valdés) fiscalizará que funcione el crawling peg

El argumento por el cual el Fondo podría aceptar que este “crawling peg” eventualmente dé resultados es la explicación que los argentinos le dieron a la gente de Washington sobre que un shock sería inflacionario; mientras que la devaluación gradual y controlada del oficial a través de aceleraciones y frenos en el alza del precio del dólar puede tener una consecuencia menor sobre el IPC. Se le explicó al FMI que el incremento de los precios en los alimentos y otros bienes refiere a la velocidad de los dólares financieros y el blue y no al oficial, pero que la aceleración de la caída de la brecha depende de que estos no se escapen. Y que, en consecuencia, la articulación debe ser a través de devaluaciones pactadas del oficial, con contención e intervención directa del Banco Central. Curiosamente, el FMI no negó la alternativa, pero indicó un seco “quiero ver” para saber si la estrategia comienza a dar resultado.