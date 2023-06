El frente externo y el de la deuda

Las noticias y las declaraciones intencionadas no cesan, y tienden a agudizarse a medida que el país está más cerca de ingresar en la fase electoral. Es el vaso medio vacío al servicio de la desestabilización, con los efectos negativos que estas maniobras tienen en las condiciones de vida de la población, por vía de las expectativas y de la puja distributiva por parte de los formadores de precios.

Un medio masivo de comunicación tituló: “Massa se acercó a los Brics, pero aún no trae dólares”. Nada dicen sobre que se logró dar un paso adelante y que en agosto los socios tratarán el ingreso de Argentina al Banco de los Brics, con el auspicio del gobierno de Brasil. No podría haberse hecho más rápido, dado que hay tiempos propios de las instituciones que se deben respetar. Tampoco se tuvo en cuenta el aumento de los yuanes de libre disponibilidad del swap con China por cerca de u$s5.000 millones, ni las inversiones de empresas chinas que sumarán unos u$s924 millones, destinadas a mejorar la infraestructura de nuestro país en agua y cloacas y en materia energética.

Por su parte, finalizó el Programa de Incremento Exportador III para la soja (aunque hasta el 31 de agosto se mantiene para un conjunto de economías regionales que cumplan con ciertos criterios asociados al cuidado del mercado interno). Recordemos que al momento de su anuncio, los partidarios del “todo mal” decían que el programa no tendría éxito. Sin embargo, se liquidaron unos u$s5.100 millones. En el mes de mayo el BCRA terminó con un saldo positivo de u$s853 millones en el mercado de cambios, por encima de los u$s784 millones de igual período del año anterior.

También se dijo que este programa tiene un costo monetario para el Banco Central, dado que se compra un dólar a 300 pesos y se le vende a los importadores a un valor de alrededor de 240 pesos. Debe tenerse en cuenta el beneficio de mantener la actividad económica y el empleo con esta medida. Más aún en un contexto en el que la emisión monetaria está evolucionando muy por debajo de la inflación (en lo que va de 2023, la Base Monetaria creció un 4,6% en términos nominales).

Respecto a la deuda pública, cabe destacar que en el segundo semestre el 85% de los vencimientos son tenencias en poder del sector público, según se desprende del Informe de gestión brindado por Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros, al Senado de la Nación. De esta forma disminuye la necesidad de renovación de colocaciones con el mercado, y pasa a ser más relevante la tarea de administración de los pasivos entre los organismos del Estado, disminuyendo los riesgos, dado el entorno de mayor incertidumbre que podría surgir en los meses cercanos a las elecciones. En este marco, el gobierno está encarando un nuevo canje para seguir ordenando el perfil de los vencimientos.

Por su parte, en la licitación realizada la última semana de mayo, el Tesoro Nacional adjudicó títulos por $800 mil millones (con ofertas por más de $1 billón), superiores en un 67% a los vencimientos. Se destacó la gran participación del sector privado, y que se haya logrado extender el perfil de vencimientos. En efecto, el 77% de las colocaciones vencen entre octubre de este año y el 2025. En consecuencia, mayo concluye como el mes de mayor financiamiento neto en lo que va de 2023, con un 47% superior a los vencimientos, acumulándose un 32% en los cinco primeros meses.

Los datos vertidos no implican afirmar que todo está bien ni desconocer las complejidades que presenta el frente externo, especialmente por la situación que está generando una sequía inédita para el país. Es ponerlos en perspectiva para saber qué ocurre y poder avanzar con el enfoque de fondo y con las políticas necesarias.

De cara a las elecciones, no me canso de repetir que detrás de todas las discusiones está la puja por el modelo y por el rol que debe tener el Estado. Su presencia constituye una condición necesaria para el logro de una solución a los grandes problemas de los argentinos y las argentinas, que no pueden ser resueltos exclusivamente por el interés “de los mercados”.

(*) Diputado Nacional del Frente de TodosPresidente del Partido Solidario.