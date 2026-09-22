El nuevo auge de la minería de Bitcoin: qué cambió y por qué vuelve a ser atractiva

La minería de bitcoines volvió a captar la atención de los inversores. En agosto de 2026, el precio del bitcoin subió aproximadamente un 25 %, registrando su mejor rendimiento mensual desde noviembre de 2024.

La minería de Bitcoin está experimentando un fuerte resurgimiento en 2026, lo que le permitirá acumular Bitcoin fácilmente cada día sin necesidad de comprar hardware ni tener conocimientos técnicos.

La minería de bitcoins parece haber quedado en el pasado para los inversores particulares. El vertiginoso aumento de los precios del hardware y los elevados costes de la electricidad han hecho que la minería doméstica resulte insostenible, y las grandes empresas mineras industriales han acaparado el mercado. Para el inversor de a pie, participar en la minería de bitcoins resulta tan inalcanzable como construir una plataforma petrolífera en el jardín de su casa.

La minería de bitcoines volvió a captar la atención de los inversores. En agosto de 2026, el precio del bitcoin subió aproximadamente un 25 %, registrando su mejor rendimiento mensual desde noviembre de 2024, y actualmente se cotiza por encima de los 81 000 dólares. Los ETF de bitcoines al contado registraron entradas netas de 3.300 millones de dólares en agosto, lo que supone su mejor rendimiento mensual desde su lanzamiento. El bitcoin volvió a superar la barrera de los 80 000 dólares en septiembre, el mes en el que históricamente ha tenido peor rendimiento, rompiendo así una larga tendencia bajista.

En este contexto, vuelve a surgir una pregunta entre los inversores: ¿hay alguna forma de participar en la minería de bitcoins sin tener que comprar equipos, sin pagar facturas de electricidad adicionales y sin necesidad de conocimientos técnicos especializados?

Esto es: Minería de Bitcoin en la nube. Con ASDEFI, cualquiera puede minar usando su teléfono móvil.

Por qué la minería individual sigue sin ser viable: cómo la minería en la nube resuelve este problema

La minería de bitcoins en 2026 es totalmente diferente a la de los primeros tiempos, cuando cualquiera podía comprar una máquina, enchufarla y empezar a minar. Uno de los mayores obstáculos de la minería de bitcoins siempre ha sido la infraestructura.

Los mineros ASIC de alto rendimiento requieren una inversión inicial considerable y conllevan una serie de necesidades adicionales: electricidad, refrigeración, espacio físico, conexión a Internet, mantenimiento y amortización del hardware. Para el inversor medio, resulta muy complicado adquirir y gestionar equipos de minería físicos.

La minería en la nube permite superar todos estos obstáculos de una sola vez. No es necesario adquirir ni gestionar equipos propios, basta con comprar una cuota de potencia de cálculo en un centro de datos especializado. El centro de datos se encarga de todo: el hardware, la electricidad, la refrigeración y el mantenimiento.

Los usuarios reciben automáticamente cada día la parte de la recompensa en bitcoins que les corresponde, que se ingresa directamente en su monedero de criptomonedas.

No se necesita ningún dispositivo. No hay gastos adicionales de electricidad. No se requieren conocimientos técnicos. Se puede utilizar fácilmente desde cualquier ciudad.

ASDeFi: la plataforma que democratiza la minería industrial

ASDeFi es una plataforma de minería en la nube de bitcoins fundada en 2020 que cuenta con más de 5 millones de usuarios repartidos por más de 170 países y regiones. Opera nueve centros de datos físicos y cuenta con el respaldo de Bitmain, el mayor fabricante mundial de equipos ASIC. Posee más del 1 % del poder de cálculo mundial de bitcoins.

Cómo empezar a minar: cuatro pasos

1 Entra en la página web oficial y regístrate: https://asdefi.com

Al completar el registro, recibirás 15 dólares gratis para comprar contratos de potencia de cálculo, con los que podrás obtener 0,6 dólares diarios en beneficios por contrato.

2 Deposita criptomonedas y vincula tu monedero

Ve a la página de depósitos de la plataforma y deposita criptomonedas principales como BTC, XRP, USDT, ETH, ADA, USDC, BNB, etc. A continuación, vincula la dirección de tu monedero de criptomonedas.

3 Compra contratos de potencia de cálculo

Compra un contrato de 15 dólares y elige el contrato de potencia de cálculo que mejor se adapte a tu presupuesto de inversión.

Ejemplo de beneficios de los contratos disponibles:

4 Empieza a minar y acumula ganancias

Una vez completada la compra del contrato, la plataforma asigna automáticamente los recursos de potencia de cálculo y comienza el proceso de minería. Puedes consultarlo en tiempo real desde el móvil; las ganancias se pueden reinvertir en la compra de nuevos contratos o retirarlas a un monedero externo.

Ventaja principal: acumulación diaria, sin depender del precio de entrada

La diferencia fundamental entre comprar bitcoins directamente y realizar minería en la nube a través de ASDeFi no radica en el activo en sí, sino en el mecanismo de acumulación.

La compra directa de bitcoins implica elegir el momento adecuado: comprar al precio de hoy y apostar a que subirá a partir de ese nivel. Si el precio del bitcoin es de 81 000 dólares y luego cae a 70 000 dólares, las pérdidas se hacen evidentes de inmediato.

La minería en la nube acumula bitcoins poco a poco cada día, independientemente de si el precio sube o baja. Los mineros funcionan tanto cuando el bitcoin sube como cuando baja, e incluso cuando el mercado está cerrado. La acumulación no depende de un punto de entrada preciso.