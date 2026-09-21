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21 de septiembre 2026 - 18:56

El dólar blue encadenó su cuarta jornada consecutiva sin subas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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Depositphotos

El dólar blue sumó su cuarta jornada consecutiva sin subas este lunes 21 de septiembre.. Aun así, las brechas con el resto de las cotizaciones anotaron tenues ascensos.

En concreto, el informa cerró estable a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, el spread con el oficial subió levemente, desde el 2,3% al 2,4%, mientras que la brecha con el MEP avanzó desde el 0,8% al 1%. Esto se dio ya que tanto el mayorista como el "bolsa" operaron en baja.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 21 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.534,07 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,55, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 21 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s86.040, según Binance.

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