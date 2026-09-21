El dólar blue encadenó su cuarta jornada consecutiva sin subas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue sumó su cuarta jornada consecutiva sin subas este lunes 21 de septiembre.. Aun así, las brechas con el resto de las cotizaciones anotaron tenues ascensos.

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En concreto, el informa cerró estable a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Por ende, el spread con el oficial subió levemente, desde el 2,3% al 2,4%, mientras que la brecha con el MEP avanzó desde el 0,8% al 1%. Esto se dio ya que tanto el mayorista como el "bolsa" operaron en baja.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.598,53 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6% .

Valor del dólar MEP hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.534,07 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,55, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 21 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s86.040, según Binance.