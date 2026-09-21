Becas internacionales de la Cancillería Argentina: convocatorias abiertas y destinos populares

Hay opciones de cursos, posgrados e investigación en distintos países, con coberturas y requisitos que cambian según cada programa.

Estudiar en otro país puede ser una oportunidad para sumar experiencia profesional y seguir una formación académica. Para quienes están buscando alternativas, la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (DNCIN) cuenta con un Área de Becas Internacionales que reúne distintas propuestas destinadas a los argentinos.

La oferta incluye cursos cortos de desarrollo profesional, posgrados y programas de investigación impulsados por países, agencias de cooperación y organismos regionales e internacionales. Cada propuesta tiene sus propios requisitos, beneficios y fechas para postularse.

La página de Cooperación Argentina concentra oportunidades en distintos puntos del mundo. Dentro de la sección de Becas en vigencia aparecen países como Australia, Austria, Chile, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, China, Singapur, Tailandia y Türkiye, además de programas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En Asia hay distintas alternativas de capacitación, por ejemplo, el programa Indian Technical & Economic Programme (ITEC) de India ofrece cursos y establece que la documentación debe pasar primero por la DNCIN. En estos casos, la presentación puede tener que hacerse hasta 45 días antes del comienzo de la capacitación elegida.

Tailandia también cuenta con los Annual International Training Courses (AITC) , dirigidos a funcionarios públicos, profesionales y técnicos argentinos. Los cierres dependen del curso elegido y la DNCIN fija su plazo con anticipación respecto de la fecha establecida por el organismo tailandés.

Europa y América Latina también forman parte de la nómina que publica Cancillería, con opciones ofrecidas por países como España, Austria, Italia, Chile y México. Como las fechas no son iguales para todos los programas, hay que revisar cada ficha antes de comenzar la postulación.

Cada programa ofrece beneficios diferentes según el destino y la convocatoria. Magnific

¿Qué gastos cubren las becas de la Cooperación Internacional Argentina?

La cobertura no es la misma en todas las propuestas, ya que los beneficios dependen del país, organismo y programa elegido. Por ejemplo, los cursos del programa de Malasia contemplan matrícula, alojamiento, alimentación y pasajes aéreos internacionales en clase económica entre Ezeiza y Kuala Lumpur.

En el caso de los AITC de Tailandia, la cobertura incluye matrícula, alojamiento, alimentación, traslados internos relacionados con el programa y atención médica de emergencia, pero los pasajes internacionales los tiene que pagar el participante.

También hay propuestas más amplias, por ejemplo, el programa de doctorado del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Zhejiang, en China, publicó una beca completa que incluía matrícula, alojamiento, viajes internacionales necesarios para los estudios, manutención básica y seguro médico.

Las fechas y requisitos cambian de acuerdo con la beca elegida. Magnific

Cómo consultar la nómina de becas y convenios bilaterales vigentes

Cancillería reúne la información en la sección de Becas de Cooperación Argentina, donde se puede revisar la oferta disponible por país y acceder a las convocatorias, formularios, instructivos y enlaces de los organismos que ofrece cada programa. El portal permite encontrar propuestas de gobiernos extranjeros, organismos regionales y agencias de cooperación. Algunas tienen una fecha de cierre fija, pero otras dependen del inicio de cada curso.

Este último punto es importante porque no todas las opciones que aparecen dentro de la página tienen el mismo calendario. Antes de preparar los papeles, hay que entrar en la propuesta elegida y comprobar el plazo de presentación ante la DNCIN. Para consultas, el Área de Becas Internacionales cuenta con los correos [email protected] y [email protected] en las convocatorias que requieren su intervención.

La documentación debe prepararse según el instructivo específico de cada programa. Magnific

Documentación obligatoria para presentar en la Dirección de Cooperación Internacional

Los documentos cambian según la convocatoria, la DNCIN publica un instructivo específico para cada programa, entonces no existe una única lista que sirva para todas las becas. Por ejemplo, para los cursos AITC de Tailandia se solicita documentación como:

nota de solicitud de la DNCIN

nota de recomendación o aval del empleador, o cartas de autoridades académicas

formulario de inscripción correspondiente

copia del pasaporte argentino vigente

currículum vitae e informe relacionado con el curso

copia del título universitario o de posgrado

certificado de conocimientos de inglés

certificado de vacunación contra la fiebre amarilla

Otros programas pueden pedir requisitos diferentes, por ejemplo, en Malasia el instructivo solicita la Nota de Solicitud DNCIN, un aval de la institución o empresa donde trabaja el postulante y el formulario de aplicación en inglés, entre otros documentos propios de la convocatoria.

En varios de estos procesos, la documentación debe mandarse primero en formato digital para que el Área de Becas Internacionales la revise. Una vez que se tenga el visto bueno, algunas propuestas también exigen presentar los papeles en soporte físico.